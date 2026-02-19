Das Wichtigste in Kürze Bei Scalable Capital* erhalten Neukunden aktuell einen ETF-Bonus von 25 €

Depot muss bis 25. März erstmals eröffnet werden

Zusätzlich müssen Neukunden mind. 6 Transaktionen (Kauforders oder Sparplanausführungen) tätigen

Bonus wird als Scalable MSCI All Country World ETF gutgeschrieben

Scalable Capital Depot: 25 € Bonus für aktive Neukunden

Wer ein neues Scalable Capital Depot* eröffnet, kann aktuell einen ETF-Anteil im Wert von 25 € erhalten. Der Bonus richtet sich an Neukunden, ist aber mit bestimmten Voraussetzungen verbunden.

Wichtig: Die Prämie wird nicht als Bargeld ausgezahlt, sondern als ETF-Anteil eingebucht – konkret in Form des Scalable MSCI All Country World ETF.

So erhältst du den 25 € ETF-Bonus

Damit du den ETF-Bonus von Scalable Capital* erhältst, musst du diese drei Schritte durchführen.

1. Depot rechtzeitig eröffnen

Das Scalable Depot* muss erstmals bis zum 25. März eröffnet werden.

2. Aktiv handeln oder besparen

Bis spätestens 25. September musst du insgesamt sechs Kauforders oder sechs Sparplanausführungen durchführen. Jede einzelne Transaktion muss dabei ein Mindestvolumen von 150 € erreichen, damit sie für die Bonusaktion berücksichtigt wird.

3. Depot bis zum Stichtag aktiv halten

Das Depot muss bis zum maßgeblichen Stichtag bestehen bleiben. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erfolgt im September die Gutschrift eines ETF-Anteils im Wert von 25 €, konkret des Scalable MSCI All Country World ETF.

Maßgeblich sind die offiziellen Teilnahmebedingungen von Scalable Capital*.

2 % Zinsen auf das Broker-Guthaben

Unabhängig vom Bonus bietet Scalable* aktuell eine Verzinsung von 2 % p. a. auf nicht investiertes Guthaben im Rahmen der geltenden Konditionen. Kapital, das vorübergehend auf dem Verrechnungskonto liegt, kann damit verzinst werden.

Wer Liquidität getrennt vom Depot anlegen möchte, findet teils höhere Tagesgeldzinsen – etwa bis zu 3,2 % p. a. über Raisin (Details hier) oder bis zu 3 % p. a. bei comdirect (Konditionen hier). Welche Lösung passt, hängt davon ab, ob das Geld direkt investierbar bleiben oder separat geführt werden soll.

Was bietet das Scalable Capital Depot darüber hinaus?

Abseits der Bonusaktion bietet das Scalable Capital Depot eine klare Kostenstruktur und ein breites Anlageuniversum. Die Depotführung ist im Basismodell kostenlos, Orders sind zu festen Gebühren möglich. Anleger erhalten Zugang zu Aktien, ETFs, Anleihen, Derivaten sowie Krypto-ETPs und können aus einem umfangreichen ETF-Sparplanangebot wählen. Sparpläne sind flexibel einrichtbar und ermöglichen regelmäßiges Investieren auch mit kleineren Beträgen. Ergänzend stehen digitale Tools und eine moderne App zur Verfügung.

Entscheidend bleibt, ob Gebührenmodell, Handelsplätze und Funktionsumfang zum eigenen Anlageverhalten passen.

Weitere Broker vergleichen

Wenn du neben dem Scalable Capital Depot auch andere Anbieter prüfen möchtest, findest du im Brokervergleich auf onvista einen umfassenden Marktüberblick. Dort lassen sich Depotführungsgebühren, Orderkosten, ETF-Sparpläne, Mindestsparraten und Kundenbewertungen transparent vergleichen.

Fazit

Der 25 € ETF-Bonus beim Scalable Capital Depot* ist an klare Voraussetzungen geknüpft, die sich vor allem an aktive Anleger richten. Wer ohnehin mehrere Orders oder Sparplanausführungen plant, kann sich den ETF-Anteil als zusätzlichen Vorteil sichern. Entscheidend für die Wahl des Depots bleiben jedoch die langfristigen Konditionen und ob das Angebot zum eigenen Anlageverhalten passt.

* Hinweis: onvista wird vergütet, wenn du über den Link hinter dem *) ein Depot bei dem betreffenden Broker eröffnest ("Affiliate-Link").