Sechs Stunden Kriegsrecht bringen Südkoreas Ex-Präsidenten Yoon lebenslange Haft

- von Joyce ⁠Lee und Joyce Yoon und Jack Kim

Seoul, 19. Feb (Reuters) - Südkoreas Ex-Präsident Yoon Suk Yeol muss wegen seines nach sechs Stunden gescheiterten Versuchs, das Kriegsrecht zu verhängen, den Rest seines Lebens ins Gefängnis.

Ein Gericht in Seoul befand den 65-Jährigen am Donnerstag für schuldig, sein Amt missbraucht und einen Aufstand angezettelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert. Yoon hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Seine Verteidiger erklärten, ‌sie berieten über eine Berufung. Yoon selbst nahm das Urteil mit aschfahlem Gesicht entgegen. Innenpolitisch stark angeschlagen hatte der Konservative im Dezember 2024 das Kriegsrecht erklärt. Dies scheiterte aber an Massenprotesten und letztlich am Widerstand des Parlaments, in dem ⁠Soldaten aufmarschiert waren.

Yoon, ⁠der bereits seit seiner Verhaftung Mitte Januar 2025 in einem Gefängnis in Seoul sitzt, erschien in einem dunkelblauen Anzug und sichtlich abgemagert vor dem Zentralen Bezirksgericht der Hauptstadt. Das Gebäude wurde mit Polizeibussen abgeriegelt, zahlreiche Beamte waren im Einsatz. Das Verfahren wird mit großer Aufmerksamkeit verfolgt; der gesamte Vorfall hat das Land tief gespalten.

Yoon habe sich mit seinem damaligen Verteidigungsminister Kim Yong Hyun verschworen, um die verfassungsmäßige Ordnung zu untergraben, sagte Richter Jee Kui Youn in dem voll besetzten Gerichtssaal. ‌Die Entsendung bewaffneter Truppen ins Parlament stelle einen Akt des Aufstands dar.

VORZEIGE-DEMOKRATIE SÜDKOREA ‌IN SCHWERER KRISE

Yoons Verteidiger erklärte dagegen, das Urteil gegen seinen Mandanten sei nicht von Beweisen gedeckt. Yoon, ein ehemaliger Staatsanwalt, hat sich stets damit verteidigt, dass er als Präsident die Befugnis zur Verhängung des Kriegsrechts gehabt habe. Er habe Alarm schlagen wollen, weil die ⁠Oppositionsparteien die Regierungsarbeit behindert hätten. Der Vorfall führte zur Amtsenthebung und Verhaftung Yoons. Südkorea - eigentlich ein Aushängeschild der Demokratie in Asien - ‌stürzte in eine schwere Krise.

In einer vorgezogenen Wahl im Juni ⁠wurde der Liberale Lee Jae Myung zum neuen Präsidenten gewählt. Zuletzt war 2016 in Südkorea eine Todesstrafe verhängt worden. Seit 1997 hat es keine Hinrichtungen mehr gegeben. Das Land ist die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens und ein wichtiger US-Verbündeter.

Gegen Yoon laufen insgesamt acht Gerichtsverfahren. In einem separaten Prozess war er bereits im Januar wegen der ‌Behinderung seiner Festnahme zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Seine Amtszeit ⁠war von Beginn an von heftigen Konflikten mit der ⁠Opposition geprägt, die seine Gesetzesvorhaben blockierte. Überschattet wurde seine Präsidentschaft zudem von Skandalen um seine Ehefrau Kim Keon Hee. Sie wurde wegen Bestechung zu einer 20-monatigen Haftstrafe verurteilt.

Im Gegensatz zu den innenpolitischen Schwierigkeiten verbuchte Yoon außenpolitisch Erfolge. Seine Annäherung an den früheren Erzrivalen Japan und die Stärkung der trilateralen Sicherheitspartnerschaft mit den USA gelten als seine wichtigsten Errungenschaften.

Vor seiner politischen Karriere hatte sich Yoon als Staatsanwalt einen Namen gemacht, indem er gegen zwei amtierende Präsidenten ermittelte. Er wurde zur Hoffnung der Konservativen, die mit der liberalen Politik des früheren Präsidenten Moon Jae In unzufrieden waren. Nur ein Jahr nach seinem Eintritt in die Politik gewann Yoon 2022 die Präsidentschaftswahl. Weggefährten beschrieben ihn als wagemutig und risikofreudig. ⁠Einem früheren Kollegen zufolge soll Yoon 2020 als Staatsanwalt gesagt haben: "Wäre ich zur Militärakademie gegangen, hätte ich einen Putsch gestartet".

