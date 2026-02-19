Südkoreas Ex-Präsident Yoon zu lebenslanger Haft verurteilt

SEOUL (dpa-AFX) - Für die Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember 2024 ist der damalige südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das zentrale Bezirksgericht in der Hauptstadt Seoul sprach den 65-Jährigen schuldig, einen Aufstand angeführt und damit die Verfassung des Landes untergraben zu haben./fkr/DP/mis