TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk) 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen 07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen (11.00 Pk, 9.00 Analystencall) 07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen 07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen 07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen 07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen 07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen 08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen 08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen 08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen 09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung 13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen (15.00 Bilanz-Pk) 17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen 18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Transocean, Q4-Zahlen FRA: Orange, Capital Markets Day USA: Deere & Co, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26 07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26 08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25 10:00 POL: Industrieproduktion 1/26 10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26 10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25 11:00 EUR: Bauproduktion 12/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 12/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig) 18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn 15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi