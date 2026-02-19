UN werfen Israel und Hamas Verstöße gegen das Völkerrecht vor

- von Olivia ⁠Le Poidevin

Genf, 19. Feb (Reuters) - Sowohl die israelischen Streitkräfte als auch die radikal-islamische Hamas und andere palästinensische Gruppen haben laut einem UN-Bericht schwere Verstöße gegen das Völkerrecht begangen. Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf äußerte am Donnerstag zudem die Sorge, dass Israels Vorgehen im Gazastreifen auf eine "ethnische Säuberung" hindeute. Gleichzeitig könnten die Geiselnahme und Misshandlung von ‌verschleppten Israelis durch die Hamas Kriegsverbrechen darstellen.

Der 17-seitige Bericht untersucht die Ereignisse im Gazastreifen im Zeitraum von November 2024 bis zum 31. Oktober 2025. Die intensivierten israelischen Angriffe und die Zwangsumsiedlung von ⁠Palästinensern zielen dem ⁠Dokument zufolge offenbar auf eine dauerhafte demografische Veränderung in dem Küstengebiet ab. Zusammen mit der systematischen Zerstörung ganzer Wohnviertel wecke dies Bedenken hinsichtlich einer ethnischen Säuberung, hieß es. Zudem seien Lebensbedingungen geschaffen worden, die mit der weiteren Existenz der Palästinenser als Volk zunehmend unvereinbar seien.

Scharfe Kritik üben die UN-Ermittler auch an der humanitären Lage in dem Küstengebiet. Die im vergangenen August in Teilen des Gazastreifens festgestellte ‌Hungersnot sei eine direkte Folge des israelischen Vorgehens. Die militärisch organisierten ‌Verteilungszentren der "Gaza Humanitarian Foundation" (GHF), die von Israel und den USA unterstützt wird, hätten bei der Lieferung von Hilfsgütern im erforderlichen Umfang "völlig versagt". Dies verstoße gegen Israels Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht.

Auch im besetzten Westjordanland gibt es ⁠laut Bericht Hinweise auf eine beschleunigte Annexion großer Gebiete durch Israel sowie rechtswidrige Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte.

ISRAEL: DÄMONISIERUNG ‌UND DESINFORMATION

Schwere Vorwürfe werden auch gegen die Hamas erhoben. ⁠Die Misshandlung von Geiseln, die bei dem Angriff auf Israel im Oktober 2023 verschleppt wurden, könnte Kriegsverbrechen und andere Gräueltaten darstellen. Der Bericht führt Vorwürfe von Folter, Schlägen und Nahrungsentzug auf. Zudem gebe es Hinweise, dass bewaffnete Männer im vergangenen Juni zwölf palästinensische Mitarbeiter der ‌GHF getötet hätten. Diese Taten könnten Hinrichtungen gleichkommen und ⁠ebenfalls als Kriegsverbrechen der Hamas gewertet werden. ⁠Auch die Nutzung von Zivilisten als menschliche Schutzschilde wird thematisiert.

Israels ständige Vertretung in Genf wies die Ergebnisse entschieden zurück. Das UN-Menschenrechtsbüro habe seine Glaubwürdigkeit verloren und betreibe eine Kampagne der Dämonisierung und Desinformation gegen den Staat Israel, hieß es in einer Stellungnahme. Die Hamas reagierte zunächst nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.

Auslöser des Krieges war der Überfall der Hamas auf Israel am 07. Oktober 2023, bei dem nach israelischen Angaben 1200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die darauffolgende israelische Militäroffensive kostete nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde mehr als 72.000 Menschen das ⁠Leben. Seit vergangenem Oktober gilt ein von den USA vermittelter Waffenstillstand. Israel hält jedoch weiterhin mehr als die Hälfte des Gazastreifens besetzt.

