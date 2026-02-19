Walmart Guidance schwächer | Ebay & ETSY M&A | Zahlenflut geht weiter

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Aktienfutures geben am Donnerstag nach: Walmart enttäuscht mit dem Ausblick und zieht den Handel vorbörslich runter.

Dow-, S&P- und Nasdaq-Futures liegen leicht im Minus - S&P ca. -0,3%, Nasdaq 100 ca. -0,4%.

Aktien von Walmart tendieren vorbörslich schwächer, -3%, trotz solider Q4-Zahlen – der schwache Jahresausblick überlagert alles.

Zusätzlich sorgt neuerliche Iran/USA-Spannung für Nervosität: Die Ölpreise steigen weiter, der WTI-Öl +1% auf über 66 USD.

Ein Lichtblick gibt es unternehmensseitig: Etsy steigen rund 20% vorbörslich, nachdem Depop für 1,2 Mrd. USD an eBay verkauft werden soll. Closing erwartet Q2/2026.



