AKTIE IM FOKUS: Jost Werke nähern sich wieder jüngstem Rekord
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Jost Werke haben am Freitag wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 67,80 Euro genommen. Dabei kosteten die Papiere des Lkw-Zulieferers zuletzt mit 67 Euro 3,7 Prozent mehr als am Vortag. Am Donnerstag hatten die Neu-Isenburger Geschäftszahlen vorgelegt. Nun steigen die Kursziele einiger Analysten auf bis zu 84 Euro.
Letzteres stammt von der Berenberg-Expertin Yasmin Steilen, die eine anziehende Geschäftsdynamik im vierten Quartal lobte. Die Stärkung des Nutzfahrzeuggeschäfts und allgemein das breite Portfolio ist ihrer Ansicht nach noch nicht angemessen eingepreist.
Jost-Aktien gehören mit plus 22 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gerade noch zu den Top-Ten im SDax ./ag/jha/
