Aktien New York: Anleger fahren wegen Iran-Konflikt weiter auf Sicht
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Wegen einer nach wie vor möglichen Eskalation des Konfliktes zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bleiben die Anleger am Freitag an den New Yorker Börsen vorsichtig. Leichten Druck auf die Notierungen brachten zudem Daten zum US-Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2025 sowie Inflationssignale.
Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 49.178 Zähler nach. Damit konsolidiert das Börsenbarometer weiterhin unter der Marke von 50.000 Punkten.
Der marktbreite S&P 500 verlor 0,1 Prozent auf 6.853 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 trat mit 24.791 Zählern quasi auf der Stelle./bek/he
