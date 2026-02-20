APA ots news: FMA-Podcast: Die WhatsApp-Connection - Betrug im Gruppenchat

dpa-AFX · Uhr
    "Cash & Crime" - im neuen Format des Podcasts "Reden wir über  
Geld" der Finanzmarktaufsicht berichtet eine Ermittlerin aus 
der Praxis 

Wien (APA-ots) - "Und mit nur 250 kannst DU dabei sein" - so oder so  
ähnlich beginnen 
oft Erfolg und Reichtum versprechende Einladungen, die für manche 
leider böse enden. 

Der Podcast "Reden wir über Geld" der Finanzmarktaufsicht (FMA) 
startet mit "Cash & Crime" ein neues Format mit True-Crime-Charakter. 
Host Patricia Floh-Weninger begrüßt darin ihre Kollegin Bibiane 
Kaufmann, langjährige Ermittlerin der FMA. Sie erzählt von wahren 
Fällen, echtem Geld und Menschen, die Betrüger:innen zum Opfer 
gefallen sind. Sämtliche personenbezogenen Daten werden natürlich 
anonymisiert. 

In der ersten Folge "Die WhatsApp-Connection" geht es um eine 
Betrugsmasche, die im vergangenen Jahr auch in Österreich große 
Kreise gezogen hat. In professionell wirkenden Chat-Gruppen geben 
vermeintliche Investment-Profis vor, exklusive Anlagetipps zu 
erteilen. Mit Gruppendruck und psychologischen Tricks werden Opfer zu 
hohen Überweisungen veranlasst: sechsstellige Schäden sind keine 
Seltenheit. Die Folge zeigt am Beispiel von "Simone M.", worauf man 
achten muss, um nicht selbst auf betrügerische Angebote 
hereinzufallen. 

"Reden wir über Geld" vermittelt wichtige Informationen rund um 
Finanzthemen sowie die aktuellsten Betrugsmaschen - kompakt, 
verständlich und direkt von den Expert:innen der FMA. Alle Folgen des 
FMA-Podcasts gibt es unter 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast und auf den gängigen 
Podcast-Plattformen. "Reden wir über Geld" finden Sie auch im 
Internet und auf Instagram . Zahlreiche Tipps zu Geldanlage und 
Vermeidung von Anlagebetrug bietet die Website der FMA . 

APA

