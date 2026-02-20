Der Dax kann sich am Freitag zunächst über 25.000 Punkten behaupten. Nach dem jüngsten Auf und Ab und einem zunächst freundlichen Auftakt lag der deutsche Leitindex zuletzt mit 0,19 Prozent im Plus bei 25.097 Punkten. Unter dem Strich würde es damit auf einen Wochenanstieg um 0,4 Prozent hinauslaufen, nachdem der Leitindex seine Mittwochsgewinne am Vortag großteils wieder abgegeben hatte.

Für eine weitere Annäherung an das Rekordhoch von Mitte Januar, das bei gut 25.507 Punkten liegt, fehlten im frühen Handel die Impulse. Anleger wagten sich vor dem Wochenende nicht groß aus der Deckung angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft. Die Verhandlungen um Irans umstrittenes Atomprogramm gehen weiter. US-Präsident Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

Airbus erneut im Fokus

Die Aktien von Airbus haben sich nach ihrem Vortagesrutsch am Freitag bis an ihre 200-Tage-Linie erholt. Mit einem Kursplus von rund eineinhalb Prozent kosteten sie wieder 190 Euro und waren damit stärkster Titel im deutschen Leitindex am Morgen, nachdem sie tags zuvor angesichts der Enttäuschung über den zurückhaltenden Auslieferungsausblick zeitweise bis auf 184,58 Euro abgerutscht waren.

Viele Analysten stutzten zwar ihre Kursziele, sehen aber weiter Spielraum über den Rekord vom Januar bei gut 221 Euro hinaus. Christophe Menard von der Deutschen Bank hält den Ausblick für 2026 für eher konservativ. Insgesamt fährt er nun auch hinsichtlich der Auslieferungen bis 2028 einen zurückhaltenderen Ansatz. Auch sein gesenktes Kursziel von 226 Euro lässt jedoch viel Erholungsspielraum.

Kaufempfehlung treibt Thyssenkrupp

Die Aktien von Thyssenkrupp sind am Freitagmorgen nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies gefragt. Die Papiere der Essener kletterten auf der Handelsplattform Tradegate mit 11,175 Euro um 3,8 Prozent über ihren Xetra-Schluss. Das jüngste Siebenjahres-Hoch bei fast 12,48 Euro rückt wieder in den Fokus.

Jefferies-Analyst Tommaso Castello sieht die jüngste Kurskorrektur als Einstiegschance in eine interessante Anlagestory. Gerade dank des politischen Rückenwinds ist er optimistisch für die europäische Stahlindustrie. Zudem sei Thyssenkrupp mit Blick auf mögliche Umbaumaßnahmen eine "Event-Aktie".Die Aktien von Thyssenkrupp haben sich seit ihrem Rekordtief im Herbst 2024 bei rund 2,08 Euro zuletzt versechsfacht. Im Bereich ihrer 200-Monats-Linie ging ihnen dann zuletzt etwas die Luft aus. Bis zum Rekord bei gut 35 Euro aus dem Jahr 2007 ist es noch ein weiter Weg. (mit Material von dpa-AFX)