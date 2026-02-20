Dax arbeitet sich nur mühsam nach oben - Iran-Sorgen belasten

Frankfurt, 20. Feb (Reuters) - Die Sorge ⁠vor einer militärischen Eskalation zwischen den USA und Iran hat den Dax am Freitag in Schach gehalten. Der deutsche Leitindex lag mit 25.103 Punkten nur leicht im Plus, der EuroStoxx50 rückte um 0,4 Prozent vor. "Obwohl die Diplomatie noch nicht verloren hat, rüsten sowohl die USA als auch der Iran auf und bereiten sich militärisch auf eine Konfrontation vor", sagte Christian Henke vom Broker IG. Laut Jochen Stanzl von der Consorsbank mahnt vor allem der jüngste Ölpreis-Anstieg die ‌Anleger, es mit dem Risiko vor dem Wochenende nicht zu übertreiben. Seit Montag haben die Notierungen für Brent und WTI um mehr als fünf Prozent auf 72,34 beziehungsweise 67,05 Dollar je Fass zugelegt. Auch die europäischen Gaspreise zogen an.

Anleger fürchten, dass mögliche Störungen des Schiffsverkehrs in ⁠der Straße von Hormus ⁠zu Versorgungsengpässen am Öl- und Gasmarkt führen könnten. Die Meerenge verbindet Golfstaaten wie Saudi-Arabien, Iran, Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate mit dem Golf von Oman und dem Arabischen Meer. US-Präsident Donald Trump erhöhte zuletzt den Druck auf den Iran und drängt Teheran zu einer zügigen Einigung im Atomstreit. Er nannte in diesem Zusammenhang eine Frist von zehn Tagen, ohne näher darauf einzugehen. Die Spannungen werden durch militärische Muskelspiele auf beiden Seiten verschärft.

ANLEGER HOFFEN AUF NEUE HINWEISE ZUR US-ZINSPOLITIK

Für Zurückhaltung sorgten neben der Geopolitik auch im Tagesverlauf anstehende US-Konjunkturdaten, die Hinweise auf den weiteren Zinspfad der Notenbank ‌Fed geben dürften. Am Nachmittag könnte der Oberste Gerichtshof der USA zudem über die Rechtmäßigkeit ‌der von Trump verhängten Zölle entscheiden. Das Gericht teilt allerdings nicht vorab mit, welche Urteile es veröffentlichen wird.

Auf der Konjunkturseite erwarteten die Investoren die erste Schätzung zum US-BIP und den PCE-Index, der die persönlichen Ausgaben der Konsumenten beleuchtet. Dieser gilt als wichtiges Inflationsmaß für die Notenbank. Zuletzt haben sich die Zinssenkungserwartungen in den USA ⁠leicht abgeschwächt. Die jüngsten Daten hätten mehrheitlich überzeugt und Äußerungen diverser Fed-Vertreter sowie das letzte Sitzungs-Protokoll machten deutlich, dass es die Zentralbank nicht eilig ‌habe, die Zinsen zu senken, resümierten die Analysten der Helaba. Für die US-Währung ⁠ging es daher bergauf, der Dollar-Index legte auf Wochensicht um mehr als ein Prozent zu. Am Freitag markierte er mit 98,078 Punkten ein frisches Ein-Monats-Hoch. Das Nachsehen hatte der Euro, der zeitweise um 0,2 Prozent auf 1,1742 Dollar zurückfiel. Auch überraschend gute Konjunkturdaten aus der Euro-Zone halfen der Gemeinschaftswährung nicht auf die Sprünge - der Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleister kletterte im Februar zum Vormonat um ‌0,6 auf 51,9 Punkte und fiel damit stärker als erwartet aus.

THYSSENKRUPP NACH KAUFEMPFEHLUNG ⁠IM AUFWIND

Bei den Unternehmen ging es nach dem Bilanzreigen der ⁠vergangenen Wochen etwas ruhiger zu. Die Papiere von Airbus setzten zur Erholung an und legten im Dax zeitweise 2,4 Prozent zu. Sie waren am Donnerstag aufgrund eines enttäuschenden Ausblicks deutlich abgerutscht. Auf der Verliererseite gaben Bayer knapp drei Prozent nach. Im MDax standen ThyssenKrupp nach einer Kaufempfehlung von Jefferies mit einem Plus von mehr als fünf Prozent an der Spitze. Aus Sicht der Analysten könnten der potenzielle Verkauf der Stahlsparte, ein möglicher Börsengang oder Verkauf von TK Elevator und eine Ausgliederung der Material-Sparte sich zu positiven Treibern für die Aktie entwickeln.

An der Mailänder Börse beflügelten überraschend starke Geschäftszahlen die Aktien des italienischen Modekonzerns Moncler. Die Papiere des Luxusjacken-Herstellers stiegen um 13,1 Prozent. Der europäische Branchenindex gewann bis zu 2,6 Prozent.

Im Aufwind waren auch die Titel des französischen Industriegase-Konzern Air Liquide mit einem Plus von gut vier Prozent. Das Unternehmen stellte eine ⁠weitere Verbesserung seiner Profitabilität in Aussicht. Zudem schlug der Konzern für 2025 eine Dividende von 3,70 Euro je Aktie vor, nachdem Analysten 3,39 Euro prognostiziert hatten.

