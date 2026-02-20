Dax kommt zur Eröffnung kaum vom Fleck- Iran und Konjunktur im Blick

Frankfurt, 20. ⁠Feb (Reuters) - Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran haben die Dax-Anleger am Freitag vorsichtig gestimmt. Der deutsche Leitindex notierte mit 25.067 Zählern knapp im Plus. "Die Möglichkeit eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs der USA auf den Iran ‌lässt eine ungezügelte Rally im Dax derzeit nicht zu", sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank. Der jüngste Anstieg der Ölpreise mahne die ⁠Anleger, es ⁠mit dem Risiko vor dem Wochenende nicht zu übertreiben. Auf Wochensicht haben die Notierungen für Brent und WTI sechseinhalb Prozent zugelegt.

US-Präsident Donald Trump erhöhte zuletzt den Druck auf den Iran und drängt Teheran zu einer zügigen Einigung im Atomstreit. Er nannte in diesem Zusammenhang ‌eine Frist von zehn Tagen, ohne näher ‌darauf einzugehen. Die Spannungen werden durch militärische Muskelspiele auf beiden Seiten verschärft. Anleger fürchten, dass mögliche Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus zu ⁠Versorgungsengpässen am Ölmarkt führen könnten.

Neben der Geopolitik sorgten auch die im Tagesverlauf ‌anstehenden US-Konjunkturdaten für Zurückhaltung. Investoren erwarten ⁠die erste Schätzung zum BIP und den PCE-Index, der die persönlichen Ausgaben der Konsumenten beleuchtet. Dieser gilt als wichtiges Inflationsmaß für die US-Notenbank Fed. Anleger erhoffen sich von den Zahlen ‌Rückschlüsse auf den Zinspfad der Fed ⁠in den kommenden Monaten. Am ⁠Nachmittag könnte der Oberste Gerichtshof der USA zudem über die Rechtmäßigkeit der von Trump verhängten Zölle entscheiden. Das Gericht teilt allerdings nicht vorab mit, welche Urteile es veröffentlichen wird.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Aktien von Airbus mit einem Plus von bis zu 1,6 Prozent. Sie waren am Donnerstag aufgrund eines enttäuschenden Ausblicks deutlich abgerutscht. Auf der Verlierereite gaben Bayer 1,7 Prozent nach.

