Dax mit leichtem Aufschwung - Supreme Court erklärt Zölle für rechtswidrig

Der deutsche Aktienmarkt hat nach einer durchwachsenen Woche einen versöhnlichen Abschluss verzeichnet. Auftrieb erhielten die Kurse bis zum Abend von der Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs gegen die globalen Zölle der US-Regierung. Zuvor hatten bereits solide Wirtschaftsdaten für einen leichten Kursaufschwung gesorgt.

Der Dax stieg nach dem Zollurteil auf den höchsten Stand seit Mitte Januar und schloss mit einem Plus von 0,87 Prozent bei 25.260 Punkten. Daraus resultierte ein Wochengewinn von knapp anderthalb Prozent. Nach dem Rücksetzer vom Vortag machte der Leitindex damit wieder einen kleinen Schritt hin zum Rekordhoch von Mitte Januar, das bei gut 25.507 Punkten liegt.

In der zweiten deutschen Börsenreihe stieg der MDax letztlich um ein Prozent auf 31.823 Zähler. Einen ähnlichen Kursanstieg um 1,2 Prozent legte der Euro Stoxx 50 hin.

Insgesamt wagten sich Anleger vor dem Wochenende aber nur verhalten aus der Deckung. Sie blieben angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft zögerlich. Die Verhandlungen über ein umstrittenes Atomprogramm gehen weiter. In dem Konflikt hat US-Präsident Donald Trump für eine Vereinbarung eine Frist von bis zu 15 Tagen genannt.

Trumps Zölle sind gesetzeswidrig

Das Oberste Gericht der USA hat entschieden, dass US-Präsident Donald Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäische Union. Mit dem Urteil fehlt weitreichenden Zöllen Trumps eine rechtliche Grundlage. Trumps Team hatte allerdings bereits angekündigt, im Falle einer Niederlage vor dem Gericht zu versuchen, auf andere rechtliche Grundlagen zurückzugreifen, um die Zollpolitik des US-Präsidenten weiterhin durchsetzen zu können.

Die Europäische Kommission will sich nach der Gerichtsentscheidung gegen die aggressive US-Zollpolitik weiter für niedrige Zölle einsetzen. Man stehe in engem Kontakt mit der US-Regierung, um zu erfahren, wie diese nun reagieren wolle, teilte ein Kommissionssprecher mit. "Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks sind auf Stabilität und Vorhersehbarkeit in den Handelsbeziehungen angewiesen. Wir setzen uns daher weiterhin für niedrige Zölle ein und arbeiten auf deren Senkung hin."

Airbus steigt an - Bayer und Infineon unter Druck

Einige Kursbewegungen waren geprägt von Erholungen wie bei Airbus, die um 1,4 Prozent stieg und so zum Favoritenkreis im Dax zählte. Tags zuvor waren sie aus Enttäuschung über einen zurückhaltenden Ausblick auf das niedrigste Niveau seit Anfang Dezember abgerutscht.

Das Gegenteil war bei Bayer der Fall, denn hier blieben die Aktien weiter unter Druck nach ihrem jüngsten Hoch seit September 2023. Die Freude über einen Milliardenvergleich zur Bewältigung der Klagewelle in den USA, der am Dienstag bekannt wurde, bleibt damit verflogen. Mit einem Abschlag von 4,1 Prozent sank der Kurs unter die charttechnisch relevante 21-Tage-Linie.

Infineon gab ebenfalls nach, auch bereinigt um den Dividendenabschlag. So sehen die Aktienmarktstrategen der Bank of America Europas Chipbranche eher skeptisch und stuften sie nach der "wahnsinnigen Rally" auf "Underweight" ab - raten also zur Untergewichtung in den Anlegerportfolios.

Unter den Nebenwerten steuerten mit Knorr-Bremse und den Jost Werken zwei Aktien ihre Rekordmarken an, indem sie jeweils mehr als drei Prozent zulegten. Zum Bremsenhersteller Knorr äußerte sich die UBS nach dem Geschäftsbericht zuversichtlich - unter anderem für das Lkw-Geschäft, in dem auch das andere Unternehmen beheimatet ist. Nach den Resultaten vom Vortag erhöhten mehrere Analysten für Jost ihre Kursziele bis auf 84 Euro im Falle von Berenberg.

Silber mit Mini-Rally

Am Freitagabend notierte der Silberpreis bei 82 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Das entspricht einem Zuwachs von etwa 5,2 Prozent und einem Wochenplus von etwa neun Prozent.

Auch der Goldpreis stieg am Freitag an. Der Kurs lag bis zum frühen Abend bei 5.049 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und damit erneut über der 5.000 Dollar Marke. An dieser Marke hatte der Kurs zuletzt öfter gekratzt, sie am Freitag dann aber doch deutlich überschritten und bislang gehalten.

(mit Material von dpa-AFX)