Deutsche-Welle-Korrespondent in der Türkei festgenommen

Frankfurt, ⁠20. Feb (Reuters) - Die türkischen Behörden haben den langjährigen Korrespondenten der Deutschen Welle (DW), Alican Uludag, festgenommen. Ihm werde ‌die "Verbreitung irreführender Informationen" und "Präsidentenbeleidigung" vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul mit. Uludag sei ⁠in ⁠Ankara in Gewahrsam genommen und anschließend nach Istanbul gebracht worden. Er solle am Freitag der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden.

DW-Intendantin Barbara Massing wies ‌die Anschuldigungen als haltlos ‌zurück. Die Festnahme sei ein "gezielter Einschüchterungsversuch und zeigt, wie massiv die Regierung ⁠die Pressefreiheit unterdrückt", teilte sie mit. ‌Hintergrund der Vorwürfe ⁠sind dem Sender zufolge Beiträge Uludags auf der Social-Media-Plattform X von vor rund anderthalb Jahren. Darin ‌habe er ⁠Regierungsmaßnahmen kritisiert, die zur ⁠Freilassung mutmaßlicher Anhänger der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) geführt hätten. Bei der Festnahme seien die Wohnung des Journalisten durchsucht und IT-Ausrüstung beschlagnahmt worden.

(Bericht von Ludwig Burger in Frankfurt und Ezgi Erkoyun in ⁠IstanbulBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)