Deutsche-Welle-Korrespondent in der Türkei festgenommen
Frankfurt, 20. Feb (Reuters) - Die türkischen Behörden haben den langjährigen Korrespondenten der Deutschen Welle (DW), Alican Uludag, festgenommen. Ihm werde die "Verbreitung irreführender Informationen" und "Präsidentenbeleidigung" vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul mit. Uludag sei in Ankara in Gewahrsam genommen und anschließend nach Istanbul gebracht worden. Er solle am Freitag der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden.
DW-Intendantin Barbara Massing wies die Anschuldigungen als haltlos zurück. Die Festnahme sei ein "gezielter Einschüchterungsversuch und zeigt, wie massiv die Regierung die Pressefreiheit unterdrückt", teilte sie mit. Hintergrund der Vorwürfe sind dem Sender zufolge Beiträge Uludags auf der Social-Media-Plattform X von vor rund anderthalb Jahren. Darin habe er Regierungsmaßnahmen kritisiert, die zur Freilassung mutmaßlicher Anhänger der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) geführt hätten. Bei der Festnahme seien die Wohnung des Journalisten durchsucht und IT-Ausrüstung beschlagnahmt worden.
