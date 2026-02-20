Discountzertifikate als Renditebringer - DAX®: Gefangen im Seitwärtsmodus- ntv Zertifikate 20.02.26
HSBC · Uhr
Krisen, Zölle, Konjunktur - eigentlich gibt es derzeit genug Impulse für den Markt. Aber dennoch tritt der #DAX® seit Wochen auf der Stelle. Warum gerade #Discountzertifikate in solchen Phasen ihre Vorteile ausspielen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.
