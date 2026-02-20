W​e​r​b​u​n​g von
Discountzertifikate als Renditebringer - DAX®: Gefangen im Seitwärtsmodus- ntv Zertifikate 20.02.26

HSBC · Uhr
Krisen, Zölle, Konjunktur - eigentlich gibt es derzeit genug Impulse für den Markt. Aber dennoch tritt der #DAX® seit Wochen auf der Stelle. Warum gerade #Discountzertifikate in solchen Phasen ihre Vorteile ausspielen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.

►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6053CnRqN
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054CnRq4
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055CnRqf
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6056CnRqA

