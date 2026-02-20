EQS-Adhoc: BB Biotech AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

EQS-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

20. Februar 2026

Geschäftsbericht der BB Biotech AG per 31. Dezember 2025

BB Biotech AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

Die BB Biotech AG hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht enthält neben den geprüften konsolidierten Jahresabschlusszahlen auch ausführliche Informationen zum Biotechnologiesektor sowie zur Positionierung von BB Biotech AG, den abgedeckten Investmentthemen und den Portfoliopositionen.

Im Jahr 2025 erzielte die Aktie von BB Biotech AG eine Gesamtrendite von +34.2% in CHF, +37.0% in EUR und +53.7% in USD (einschliesslich der im März 2025 ausbezahlten Dividende von CHF 1.80). Die NAV-Performance belief sich auf +26.5% in CHF, +27.8% in EUR und +44.8% in USD. BB Biotech erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Reingewinn von CHF 578 Mio., gegenüber CHF 76 Mio. im Jahr 2024.

Wie bereits am 23. Januar 2026 angekündigt, wird BB Biotech AG an der kommenden Generalversammlung eine Dividende von CHF 2.25 pro Aktie beantragen, was wie in den Vorjahren einer Rendite von 5% auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember 2025 entspricht. Damit wird die bestehende Ausschüttungspolitik weitergeführt.

Der Geschäftsbericht 2025 der BB Biotech AG ist auf www.bbbiotech.ch/report-2025 verfügbar.

Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG

Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

Head BB Biotech Team

Dr. Christian Koch

Head Investor Relations

ir@bbbiotech.com

Rachael Burri, rbu@bellevue.ch

Media Relations

Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch





www.bbbiotech.com

Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist einer der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.

