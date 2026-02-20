EQS-Adhoc: DN Group AG: Jahresüberschuss 2025 voraussichtlich auf 21,5 – 25,0 Mio. Euro gesteigert

EQS-Ad-hoc: DN Group AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

DN Group AG: Jahresüberschuss 2025 voraussichtlich auf 21,5 – 25,0 Mio. Euro gesteigert



20.02.2026 / 15:47 CET/CEST

Frankfurt am Main, 20. Februar 2026 – Der Vorstand der DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) geht nach aktuellem Stand der Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses davon aus, dass die Gesellschaft 2025 einen Jahresüberschuss nach HGB-Rechnungslegung in einer Spanne von 21,5 Mio. Euro bis 25,0 Mio. Euro und damit oberhalb des Vorjahres erzielt hat. Es handelt sich hierbei um vorläufige Zahlen, vorbehaltlich des abschließenden Testats. Im Jahr 2024 betrug der Jahresüberschuss 20,2 Mio. Euro. Die Bilanzsumme lag nach vorläufigen Zahlen mit 440 Mio. Euro bis 470 Mio. Euro zum Jahresultimo 2025 deutlich über dem Vorjahreswert von 310,8 Mio. Euro. Auch das Eigenkapital der DN Group AG stieg nach vorläufigen Zahlen zum Jahresende 2025 merklich auf 380 Mio. Euro bis 395 Mio. Euro an. Basis für die erwartete positive Tendenz sind die erfolgreiche Entwicklung von bestehenden Portfoliounternehmen sowie attraktive Neu-Investments im Jahr 2025. Ihren geprüften Jahresabschluss wird die DN Group AG voraussichtlich im März veröffentlichen.

