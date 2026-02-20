EQS-DD: ad pepper media International N.V.: Dr. Stephan Roppel, Optionsausübung



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.02.2026 / 10:10 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Stephan Nachname(n): Roppel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ad pepper media International N.V.

b) LEI

52990050T51W55KK4X45

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: NL0000238145

b) Art des Geschäfts

Optionsausübung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,86 EUR 25.110,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,86 EUR 25.110,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

103364 20.02.2026 CET/CEST