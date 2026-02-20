EQS-DD: ad pepper media International N.V.: Dr. Stephan Roppel, Optionsausübung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.02.2026 / 10:10 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Stephan
|Nachname(n):
|Roppel
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ad pepper media International N.V.
b) LEI
|52990050T51W55KK4X45
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|NL0000238145
b) Art des Geschäfts
|Optionsausübung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,86 EUR
|25.110,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,86 EUR
|25.110,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|18.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ad pepper media International N.V.
|Frankenstrasse 146
|90461 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.adpeppergroup.com
