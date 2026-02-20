EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.02.2026 / 17:28 CET/CEST
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Lobelia Lux S.à r.l.
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Henning
|Nachname(n):
|Kreke
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Douglas AG
b) LEI
|529900RLJJSL6ZU4P947
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000BEAU1Y4
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|11,27596 EUR
|112.759,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|11,27596 EUR
|112.759,60 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103370 20.02.2026 CET/CEST
