EQS-DD: Nakiki SE: Wegerich UG, Teilrückführung von 274.792 Aktien der im Rahmen einer Wertpapierleihe insgesamt 400.000 verliehenen Aktien (siehe Meldung vom 30.04.2025)

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.02.2026 / 13:29 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Wegerich UG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Wegerich
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nakiki SE

b) LEI
391200QX3JB9AM3VJG21 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000WNDL300

b) Art des Geschäfts
Teilrückführung von 274.792 Aktien der im Rahmen einer Wertpapierleihe insgesamt 400.000 verliehenen Aktien (siehe Meldung vom 30.04.2025)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
13.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://nakikifinance.com/

