EQS-DD: Nakiki SE: Wegerich UG, Teilrückführung von 274.792 Aktien der im Rahmen einer Wertpapierleihe insgesamt 400.000 verliehenen Aktien (siehe Meldung vom 30.04.2025)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.02.2026 / 13:29 CET/CEST
|Name und Rechtsform:
|Wegerich UG
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Wegerich
|Position:
|Vorstand
|Nakiki SE
|391200QX3JB9AM3VJG21
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000WNDL300
|Teilrückführung von 274.792 Aktien der im Rahmen einer Wertpapierleihe insgesamt 400.000 verliehenen Aktien (siehe Meldung vom 30.04.2025)
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
|13.02.2026; UTC+1
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
