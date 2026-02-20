EQS-News: Adani Group will bis 2035 100 Milliarden US-Dollar in mit erneuerbarer Energie betriebene KI-Rechenzentren investieren

EQS-News: Adani Group / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

Adani Group will bis 2035 100 Milliarden US-Dollar in mit erneuerbarer Energie betriebene KI-Rechenzentren investieren



Das diversifizierte Konglomerat will bis 2035 100 Milliarden US-Dollar in eine mit erneuerbaren Energien betriebene Infrastruktur für Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) investieren.

Die Ankündigung dürfte zusätzliche Investitionen in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar in verwandten Bereichen anstoßen und ein prognostiziertes KI-Ökosystem im Umfang von 250 Milliarden US-Dollar schaffen.

Die Expansion wird die Rechenzentrumskapazität von AdaniConnex über mehrere indische Standorte hinweg von 2 Gigawatt (GW) auf 5 GW erhöhen.

AHMEDABAD, Indien, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die indische Adani Group gab am Montag bekannt, dass sie bis 2035 100 Milliarden US-Dollar in den Bau von mit erneuerbarer Energie betriebenen Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) investieren wird, was eines der größten privaten Investitionen des Landes in die digitale Infrastruktur darstellt.

Die Investition zielt darauf ab, ein souveränes Energie- und Daten-Backbone zu schaffen, um Indiens wachsendes KI-Ökosystem zu unterstützen. Nach Angaben der Adani Group könnte die Initiative zusätzliche Investitionen in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar in Server, souveräne Cloudplattformen, fortschrittliche elektrische Systeme sowie zugehörige Infrastruktur auslösen und so ein KI-Ökosystem im Wert von 250 Milliarden US-Dollar schaffen.

Der Fahrplan erweitert die bestehende nationale Rechenzentrumskapazität von AdaniConnex von 2 Gigawatt (GW) auf 5 GW. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie erneuerbare Energien, Netzstabilität sowie eine hochdichte KI-Computing-Infrastruktur in einer einheitlichen Architektur integriert.

Die Adani Group arbeitet mit Alphabets Google zusammen, um einen Gigawatt-Campus für KI-Rechenzentren in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, zu entwickeln und ist dabei, weitere Campusstandorte in Noida in der Delhi-National Capital Region (NCR) zu errichten. Außerdem arbeitet das Unternehmen mit Microsoft an Projekten in Hyderabad und Pune in den südlichen sowie in den westlichen indischen Bundesstaaten Telangana und Maharashtra zusammen. Derzeit laufen Gespräche mit anderen globalen Technologieunternehmen, um weitere KI-Campus zu errichten.

Der Vorsitzende der Adani Group, Gautam Adani, , sagte: „Nationen, die Energie- und Rechenkapazitäten integrieren, werden die nächste Phase des technologischen Wachstums bestimmen."

Das Backbone der erneuerbaren Energien wird durch das 30-GW-Khavda-Projekt von Adani Green Energy in Gujarat gebildet, von dem mehr als 10 GW in Betrieb sind. Der Konzern hat zusätzlich 55 Milliarden US-Dollar für den Ausbau seines Portfolios an erneuerbaren Energien, einschließlich groß angelegter Batteriespeichersysteme, bereitgestellt.

Die Rechenzentren werden über eine fortschrittliche Flüssigkeitskühlung, ein hocheffizientes Stromversorgungskonzept und spezielle Kapazitäten für große indische Sprachmodelle und nationale Dateninitiativen verfügen, um die Datenhoheit zu unterstützen. Ein Teil der GPU-Kapazitäten wird für indische KI-Start-ups, Forschungseinrichtungen und Deep-Tech-Innovatoren reserviert sein.

