EQS-News: Bybit EU erweitert den Zugang zu USDC und EURC mit neuen Stablecoin-Kampagnen in Europa

Bybit EU will über seine regulierte Plattform diszipliniertes Sparen sowie verantwortungsvolle Teilnahme fördern

WIEN, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU, der europäische Arm von Bybit und ein in Wien ansässiger, MiCA-lizenzierter Krypto-Asset-Dienstleister, gab heute neue Stablecoin-Kampagnen und Initiativen rund um USDC und EURC bekannt. Dabei handelt es sich um digitale Vermögenswerte, die von regulierten Einheiten von Circle ausgegeben werden. Ziel ist es, die verantwortungsvolle Nutzung digitaler Vermögenswerte in Europa zu fördern.

Die Initiative vertieft die Nutzung von USDC und EURC auf der regulierten Plattform von Bybit EU und ermöglicht den Zugang zu Stablecoin-basierten Produkten für Handel sowie Zahlungen innerhalb eines regulatorisch konformen europäischen Rahmens. Außerdem spiegelt die Initiative den Fokus von Bybit EU auf praxisnahe Anwendungsfälle wider, die eine informierte, strukturierte Auseinandersetzung mit digitalen Vermögenswerten fördern.

Die erste Phase dieser Initiative, die am 2. Februar startete, konzentriert sich auf Stablecoin-Earn-Produkte, die finanzielle Bildung und langfristige Planung unterstützen sollen. Statt kurzfristiger Spekulation ermutigen die Programme Nutzer, gesunde Spargewohnheiten zu entwickeln und ungenutzte Mittel für klar definierte Ziele einzusetzen, etwa um einen finanziellen Puffer aufzubauen, vorauszuplanen oder langfristige Vorhaben zu unterstützen.

Zu den Earn-Angeboten gehören ein exklusives „USDC 10-day Fixed Earn"-Angebot für neue Nutzer mit 20 % APR, ein „USDC 10-day Fixed Earn" mit 14 % APR, ein „USDC 30-day Fixed Earn" mit 16 % APR sowie ein „EURC–USDC Cross-Yield" (30 Tage) mit 15 % APR.

Diese Produkte mit fester Laufzeit sollen Klarheit und Planbarkeit schaffen und Nutzern helfen, mit einem Plan zu sparen, anstatt kurzfristigen Marktbewegungen nachzujagen.

„Die Integration von USDC und EURC ermöglicht uns, den Zugang zu regulierten Stablecoins zu erweitern und gleichzeitig durchdachtere, verantwortungsvollere Wege zu fördern, wie Nutzer mit digitalen Vermögenswerten umgehen", sagte Mazurka Zeng, Co-CEO von Bybit EU. „Durch Earn-Produkte mit Sparfokus möchten wir finanzielle Bildung und langfristige Teilnahme in einem regulierten europäischen Umfeld unterstützen."

Diese Kampagne zeigt, wie regulierte Stablecoins verantwortungsvolle, nutzerzentrierte Innovation in europäischen Märkten ermöglichen können.

Parallel zu den Earn-Initiativen hat Bybit EU die Registrierung für den Trading-Wettbewerb „Consistency Counts" gestartet. Diese Veranstaltung umfasst einen Preisgeldpool von 110.000 USDC, bei dem Beständigkeit und Disziplin belohnt werden. Im Zuge künftiger Integrationen in die Bybit EU-Produktsuite, einschließlich einer verbesserten Alltagstauglichkeit der Bybit Card, können sich Nutzer auf weitere zielgerichtete Möglichkeiten freuen, USDC und EURC über die Plattform zu nutzen.

Informationen zu USDC und EURC

EURC und USDC gehören zu den weltweit führenden, vollständig gedeckten Stablecoins. EURC und USDC sind nativ im Internet verfügbar und nutzen Blockchainnetzwerke, um Unternehmen, Entwicklern sowie Privatpersonen nahezu in Echtzeit und zu geringen Kosten globale Transaktionen zu ermöglichen. EURC und USDC erfüllen den regulatorischen Rahmen der Europäischen Union gemäß Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Die Ausweitung von USDC und EURC bei Bybit EU ist ein wichtiger Schritt, um den Zugang zu regulierten Stablecoins in Europa zu verbreitern und ein breiteres Spektrum von Anwendungsfällen für Handel, Sparen sowie Zahlungen zu unterstützen. Bybit EU wird das Stablecoin-Ökosystem im Laufe der Zeit mit weiteren Kampagnen sowie Initiativen unterstützen, im Rahmen seines fortlaufenden Engagements für verantwortungsvolle Teilnahme und langfristige Nutzerbindung.

Informationen zu Bybit EU

Bybit EU GmbH ist ein österreichischer Krypto-Asset-Dienstleister (CASP), der in Österreich unter der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) zugelassen ist. Bybit EU bedient Kunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) – mit Ausnahme Maltas – über die Plattform bybit.eu.

Bybit EU GmbH ist autorisiert, folgende Dienstleistungen anzubieten:

Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Assets im Auftrag von Kunden;

Tausch von Krypto-Assets gegen Geldmittel;

Tausch von Krypto-Assets gegen andere Krypto-Assets;

Platzierung von Krypto-Assets sowie

Transferdienste für Krypto-Assets im Auftrag von Kunden.

Bybit EU GmbH ist weder Betreiber einer Handelsplattform für Krypto-Assets noch erbringt das Unternehmen Anlageberatung.

Medienkontakt: press@bybit.comwww.bybit.eu

Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf digitaler Vermögenswerte dar. Die hier erwähnten Produkte und Dienstleistungen unterliegen den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen und Vorschriften und sind möglicherweise in bestimmten Regionen nicht verfügbar.

