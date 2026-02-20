EQS-News: DLB-Anlageservice AG : Ergebnis, Dividende

EQS-News: DLB-Anlageservice AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

DLB-Anlageservice AG: Ergebnis, Dividende

Die Dienstleistungs- und Beteiligungsgesellschaft DLB-Anlageservice AG, Augsburg hat sich im Geschäftsjahr 2025 mit einer operativen Performance von 38,6 % (Vorjahr 4,6 %) besser als der DAX (+ 23 %) und auch besser als die Nebenwerte-Indizes entwickelt. Ein wesentlicher Treiber der positiven Entwicklung war neben unseren Beteiligungen ABE und Focus auch unser Engagement bei Edelmetallproduzenten. Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr von 351 T€ auf 815 T€ erhöht. Bezogen auf die 500.000 ausstehenden Aktien errechnet sich ein Gewinn je Aktie von 1,63 €.

Es ist geplant, aus dem Bilanzgewinn von 1,25 Mio. € eine erhöhte Dividende von 0,70 € je Aktie auszuschütten. Auf dem aktuellen Kursniveau bei 20,- € je Aktie errechnet sich daraus eine Dividendenrendite von ca. 3,5 Prozent.

Die Focus-Industrie-Beteiligungs AG (DLB-Anteil 90 %) musste 2025 wegen einer geringeren Realisierung stiller Reserven einen Gewinnrückgang von 589 T€ im Vorjahr auf 406 T€ im Berichtsjahr ausweisen. Die operative Performance des Portfolios der Focus lag bei 28,8 % nach 5,1 % im Vorjahr. Gewinnrealisierungen wurden vor allem bei Positionen wie Bijou Brigitte, H+R sowie Hornbach vorgenommen. Abschreibungen entsprechend des Niederstwertprinzips waren in Höhe von 5 T€ (Vj. 70 T€) erforderlich. Eine Dividendenausschüttung ist wieder in Höhe von 0,20 € je Aktie geplant.

Die AB Effectenbeteiligungen AG, Innerschwand (DLB-Anteil ca. 74,7 %) konnte 2025 bei einer operativen Performance von 36 % nach 4,1 % im Vorjahr einen Gewinn von 1.253 T€ (Vj. 311 T€) erzielen. Vor allem bei Positionen wie AT&S, Bijou Brigitte, Fresenius, Heliad, H+R, Hornbach, Porr und Edelmetallwerten wurden stille Reserven realisiert. Abschreibungen entsprechend des Niederstwertprinzips waren in Höhe von 41 T€ (Vj. 506 T€) erforderlich. Aus dem Bilanzgewinn von 2.779 T€ plant die ABE eine erhöhte Dividendenausschüttung von 0,50 € je Aktie (Vj. 0,40 €).

Schwerpunkte in den Depots der DLB-Gruppe sind Werte wie Adesso, Allgeier, Einhell, Eurokai, Heliad, Hornbach, Kontron, MLP, PEH und Suss Micro. Die Edelmetallwerte wurden zum größeren Teil bis Ende Januar abgebaut.

Von der positiven Börsenentwicklung der letzten Wochen können wir im Rahmen der Marktentwicklung profitieren. Der NAV der DLB-Aktie hat sich weiter auf 28,97 € erhöht.

Ein Termin für die Hauptversammlung ist am 12. Mai 2026 geplant.

Kontakt:

DLB-Anlageservice AG

Michael Höfer (Vorstand)

Tel. 08862-93060

Fax. =8862-93061

e-mail: info@dlb-ag.de

internet: www.dlb-ag.de

