Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Air Liquide
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Anglo American
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|AngloGold Ashanti (ADR)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Danone
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|FutureGen Industries
|Bericht 2. Quartal 2026
|HudBay Minerals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Lang & Schwarz
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|NexGen Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nordic American Tankers
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Sibanye Stillwater
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Sika AG
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Telix Pharmaceuticals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Umicore
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Warner Bros
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Western Union
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
