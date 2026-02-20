Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.02.2026

onvista · Uhr
Wasserstoff

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Air LiquideBericht Geschäftsjahr 2025
Anglo AmericanBericht Geschäftsjahr 2025
AngloGold Ashanti (ADR)Bericht Geschäftsjahr 2025
DanoneBericht Geschäftsjahr 2025
FutureGen IndustriesBericht 2. Quartal 2026
HudBay MineralsBericht Geschäftsjahr 2025
Lang & SchwarzBericht Geschäftsjahr 2025
NexGen EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
Nordic American TankersBericht Geschäftsjahr 2025
Sibanye StillwaterBericht Geschäftsjahr 2025
Sika AGBericht Geschäftsjahr 2025
Telix PharmaceuticalsBericht Geschäftsjahr 2025
UmicoreBericht Geschäftsjahr 2025
Warner BrosBericht Geschäftsjahr 2025
Western UnionBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

