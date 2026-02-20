Generalsekretär rechnet mit Zustimmung von CDU-Parteitag für Social-Media-Regulierung

Stuttgart, 19. ⁠Feb (Reuters) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann rechnet mit der Zustimmung der CDU zur Regulierung der Social-Media-Nutzung für Kinder. Es würden auf dem Parteitag in Stuttgart verschiedene Vorschläge ‌diskutiert, ob die Grenze bei 14 oder 16 Jahren liegen solle, sagte Linnemann am Donnerstagabend. Es ⁠sei ⁠wichtig, dass dies offen diskutiert werde, weil es nicht die eine Lösung gebe. "Deshalb gehe ich von einer offenen Debatte aus, aber es geht schon die Tendenz klar dahin, dass es zu einer ‌Altersbeschränkung am Ende kommt."

Der baden-württembergische ‌CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel ging die Branche an: "Unsere Kinder sind in den Fängen von vier großen Tech-Konzernen, die ⁠auch mit ihren Algorithmen Einfluss auf die psychische Gesundheit ‌und den Jugendschutz unserer ⁠Kinder nehmen." Drei Dinge seien wichtig: Man müsse über Eltern- und Kinderbildung reden. "Für mich ist zweitens wichtig, dass wir zu einer Regulierung ‌der Tech-Konzerne kommen", fügte ⁠Hagel hinzu. Drittens sei wichtig, ⁠dass es zu einer klugen Verifizierung im Alterszugang komme.

Am Mittwoch hatte sich auch Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz offen für eine Regulierung gezeigt. Die SPD hat vergangenes Wochenende ein nach Alter abgestuftes Verfahren und ein Social-Media-Verbot unter 14 Jahren vorgeschlagen.

