Kommission empfiehlt Rundfunkbeitrag von 18,64 Euro ab 2027
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Eine unabhängige Expertenkommission empfiehlt ab 2027 einen monatlichen Rundfunkbeitrag von 18,64 Euro pro Haushalt. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) an die Bundesländer übergeben hat. Derzeit zahlen Haushalte 18,36 Euro im Monat./svv/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista