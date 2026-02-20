Merz auf CDU-Parteitag: Zünden jetzt "zweite Stufe" der Reformen

- von Andreas Rinke

Stuttgart, ⁠20. Feb (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf dem CDU-Bundesparteitag selbstkritisch Fehler im ersten Jahr der schwarz-roten Koalition eingeräumt und neue Reformen angekündigt. Nun werde eine "zweite Stufe" der Reformen gezündet, sagte der CDU-Vorsitzende am Freitag in Stuttgart. "Wir werden weiter Reformen machen müssen", sagte er und kündigte vor allem eine ambitionierte Rentenreform an. Merz forderte den Koalitionspartner SPD auf, mit der Union "an die Grenze unserer Möglichkeiten zu gehen", um Lösungen für die Probleme im Land aus der politischen Mitte herauszufinden. ‌Zugleich erteilte der CDU-Vorsitzende einer Zusammenarbeit mit der AfD eine "abschließende" Absage.

Merz muss sich auf dem zweitägigen Parteitag mit 1001 Delegierten am Nachmittag der Wiederwahl als Parteivorsitzender stellen. Dabei wird mit Spannung das Abstimmungsergebnis erwartet. Nach seiner mehr als einstündigen Rede erhielt der CDU-Vorsitzende zehnminütige stehende Ovationen. Merz ⁠sowie andere Redner betonten ⁠die Bedeutung der nötigen Geschlossenheit in einem Jahr mit fünf Landtagswahlen und etlichen Kommunalwahlen. Die CDU wolle bei den Wahlen im März sowohl die Ministerpräsidentenposten in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz erobern. Am Samstag sollen auf dem Parteitag strittige Themen wie etwa ein Social-Media-Verbot für Kinder beraten werden.

Merz äußerte sich auch selbstkritisch. "Ich will freimütig einräumen: Vielleicht haben wir nach dem Regierungswechsel nicht schnell genug deutlich gemacht, dass wir diese gewaltige Reformanstrengung nicht von heute auf morgen schaffen werden. Diese Kritik nehme ich an", sagte er. Er wolle aber ausdrücklich nicht nur moderieren und "den kleinsten gemeinsamen Nenner als größtes Ziel ‌ausrufen". Gerade Wirtschaftspolitiker der Union hatten schleppende Reformen der Koalition moniert. "Ich will nicht nur beschreiben, ‌was da draußen in der Welt sowieso passiert. Ich will antreiben, ich will uns ehrgeizige Ziele setzen, ich will uns motivieren", sagte der CDU-Vorsitzende. "Ich glaube an die positive Kraft einer solchen Vision."

Merz forderte seine Partei ausdrücklich zu einer optimistischen Grundhaltung auf. Es gebe Signale für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die CDU sei nicht nur die ⁠eigentliche Partei der Mitte, sondern auch "die Partei der Optimisten".

CDU-CHEF VERSCHONT SPD, ATTACKIERT DIE AFD

Während Merz Kritik am Koalitionspartner SPD vermied, kritisierte er etwa die Grünen ‌für ihr Votum zum Mercosur-Freihandelsabkommen mit Südamerika im Europäischen Parlament und distanzierte sich ⁠von der AfD. "Ich habe mich abschließend entschieden, die Zustimmung zu unserer Politik ausschließlich in der politischen Mitte unseres Landes zu suchen", sagte er zu Diskussionen über mögliche Kooperationen gerade in Ostdeutschland. Die AfD sei gekennzeichnet durch "Vetternwirtschaft, Chaos, Grabenkämpfe, den Missbrauch öffentlicher Ämter und Gelder". Die Partei sei ein "grandioser Selbstbedienungsladen", fügte er mit Blick auf die Vorwürfe der Beschäftigung von AfD-Familienmitgliedern in Parlamenten hinzu.

"Ja, das verengt uns ‌im Augenblick auf eine Koalition mit der SPD", räumte Merz mit Blick auf ⁠die schwarz-rote Bundesregierung ein. "Mir ist vollkommen bewusst, dass damit die ⁠beiden verbliebenen Parteien der demokratischen Mitte, Union und SPD, voneinander abhängig sind", sagte er, verwies aber auf die anstehenden Kommissionsempfehlungen zu den Sozialsystemen und Entscheidungen in diesem Jahr.

"STEHEN VOR PARADIGMENWECHSEL BEI DER RENTE"

Bei der Rente müsse es eine grundlegende Reform geben. "Die gesetzliche Rentenversicherung wird bleiben, aber sie wird nur ein Baustein eines neuen Gesamtversorgungsniveaus werden, in dem die private Altersvorsorge und die betriebliche Altersversorgung eine wesentlich größere Rolle spielen werden als bisher." Man stehe vor einem Paradigmenwechsel.

"Wir sehen die großen Reformaufgaben vor uns: die Sozialsysteme, das Steuersystem, der Bürokratierückbau und das große Thema Arbeitsmarkt", sagte er. Die Menschen spürten nicht nur den Reformdruck, sondern seien bereit für das Projekt "Aufbruch Deutschland". Zugleich versuchte Merz aber Sorgen vor einem sozialen Kahlschlag zu entkräften. "Reformieren bedeutet eben nicht: Zusammenstreichen und das war es." Er habe auch nicht die Arbeitnehmer als faul beschimpft. Nur könne Deutschland mit "Teilzeit für alle" ⁠nicht die technologische Aufholjagd bestehen.

Der Kanzler wies zudem den Vorwurf "Außenkanzler" zurück. Mittlerweile sehe er dies als Lob. Denn Außen-, Außenwirtschafts- und Wirtschaftspolitik ließen sich nicht mehr voneinander trennen. Merz reist am Dienstag nach China.

