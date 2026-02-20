Merz stellt sich zur Wiederwahl als CDU-Chef

STUTTGART (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz stellt sich am Freitag beim Parteitag in Stuttgart zur Wiederwahl als CDU-Vorsitzender - erstmals als Regierungschef. Neu bestimmt werden auch die Führungsgremien der Partei. Die Delegierten stimmen außerdem über einen Leitantrag des Vorstands ab, mit dem die CDU für einen "neuen Aufschwung am Wohnungsmarkt" eintreten will.

Zum Auftakt des zweitägigen Kongresses wird auch die frühere Kanzlerin und Ex-Vorsitzende Angela Merkel als Ehrengast erwartet. Sie kommt erstmals nach dem Ende ihrer Regierungszeit wieder zu einem CDU-Bundesparteitag.

Mit Spannung erwartet wird, wie groß die Zustimmung für Merz ausfällt. Zuletzt erhielt er 2024 bei seiner ersten Wiederwahl nach CDU-Zählung 89,81 Prozent. Anders als andere Parteien rechnet die CDU Enthaltungen als ungültige Stimmen. Enthaltungen mitgerechnet, betrug das Ergebnis 88,99 Prozent.

Im Januar 2022 hatte Merz bei einem wegen der Corona-Pandemie digital organisierten Parteitag laut CDU-Zählung 94,62 Prozent erhalten. Enthaltungen mitgerechnet, waren es 93,08 Prozent. Bei einer aus rechtlichen Gründen folgenden Briefwahl kam Merz nach CDU-Rechnung sogar auf 95,33 Prozent./bk/DP/men