Ministerium: Thiel-Beteiligung spricht nicht gegen Drohnen-Auftrag

Berlin, 20. ⁠Feb (Reuters) - Das Verteidigungsministerium sieht die Beteiligung des umstrittenen US-Investors Peter Thiel an dem Rüstungsunternehmen Stark nicht als Hindernis für einen geplanten Großauftrag. Thiels Anteil liege unter zehn Prozent, zudem besitze er keine Kontroll- oder Sonderrechte, geht aus einer ‌Vorlage für den Haushaltsausschuss hervor. Auch habe der Investor keinen Einblick in die operative Geschäftsführung oder Zugang zu Technologie. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte ⁠am Dienstag ⁠gesagt, er teile Bedenken hinsichtlich des Einflusses von Thiel, der wegen kritischer Äußerungen zur Demokratie in der Kritik steht. Man müsse aber prüfen, ob er maßgebliche Mitspracherechte habe. Auch Haushaltspolitiker der Ampel-Koalition hatten eine Prüfung gefordert.

Das Verteidigungsministerium plant den Kauf sogenannter Kamikaze-Drohnen, zunächst um die neue Panzerbrigade ‌45 in Litauen bis 2027 auszustatten. Dabei sollen ‌Rahmenverträge mit Stark sowie dem Software-Unternehmen Helsing geschlossen werden. Ein Angebot des Rüstungskonzerns Rheinmetall wurde dagegen nicht berücksichtigt, da das Unternehmen den "Proof of Concept" noch nicht ⁠hinreichend erbracht habe, heißt es in dem Papier weiter. Von den bis 2028 ‌veranschlagten 942 Millionen Euro sollen zunächst ⁠rund 540 Millionen Euro fest gebunden werden, aufgeteilt in zwei gleich große Pakete für Stark und Helsing.

Die Preisunterschiede bei den Rahmenverträgen – rund 2,9 Milliarden Euro bei Stark gegenüber 1,5 Milliarden Euro bei ‌Helsing – begründet das Ministerium mit der ⁠unterschiedlichen Technik. Das System von Stark ⁠sei senkrechtstartfähig (VTOL) und mehrfach verwendbar, während das Helsing-System ein Katapult benötige. Zudem profitiere Helsing von Kostenvorteilen durch den Vertrieb an andere Nationen. Der SPD-Haushaltsexperte Andreas Schwarz hatte am Mittwoch Aufklärung über die unterschiedlichen Volumina und Liefertermine gefordert. Das Ministerium argumentiert in der Vorlage, der parallele Ansatz fördere den Wettbewerb und mindere Risiken durch Lieferkettenprobleme. Sollte Thiels Beteiligung künftig die Schwelle von zehn Prozent überschreiten, greife zudem eine Investitionskontrolle durch ⁠die Bundesregierung.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)