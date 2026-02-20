Oberstes US-Gericht entscheidet gegen Trumps Zölle

Der Supreme Court, das oberste Gericht in den USA, hat am Freitag ein Urteil zu den Zöllen von US-Präsident Donald Trump gefällt - und dabei gegen Trumps favorisiertes Druckmittel in der Handelspolitik entschieden.

Dabei stimmten sechs Richter gegen die übrigen drei. Die Mehrheitsmeinung: Das von Trump genutzte Gesetz ("IEEPA"), um die Zölle durchzusetzen, spreche dem Präsidenten diese Macht gar nicht zu. Trump nutzte dieses Notstandsgesetz ("International Emergency Economic Powers Act"), um weitreichende Zölle gegen so gut wie alle Handelspartner der USA zu verhängen.

Dabei argumentierte die US-Administration mit angeblichen Ungleichgewichten im Außenhandel oder gar Drogenimporten aus den betroffenen Ländern in die USA. Die erste Ankündigung der teils harschen Zölle stürzte die Märkte im April 2025 in eine Panik, auf welche aber eine ebenso rasche Erholung folgte. Viele der angedrohten Zölle traten nicht oder nur entschärft in Kraft.

Erste Marktreaktion nur etwas positiv

Kritiker wiesen bereits zu Beginn des neuen Handelskonflikts darauf hin, dass das IEEPA-Gesetz Trump gar zu solchen weitreichenden Zöllen befähige. Tatsächlich werden Zölle im Gesetzestext nicht explizit erwähnt. Obwohl die Richter nun gegen Trumps Politik urteilten, könnte das Weiße Haus über andere Wege weiterhin versuchen, Zölle durchzudrücken.

Laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg gebe es noch mindestes fünf weitere Gesetze, die Trump für Zölle nutzen könnte. Zum Teil bräuchte er dafür zunächst offizielle Untersuchungen von US-Behörden, ehe ein Zoll erlassen werden darf. Zudem zielen die Gesetze meist auf Branchen und nicht auf einzelne Länder ab. Ein Gesetz aus dem Jahr 1930, bislang noch nie angewendet, würde Trump aber auch Zölle von höchstens 50 Prozent im Alleingang erlauben.

Das letzte Wort im Handelsstreit dürfte also noch nicht gesprochen sein. Die Richter schwiegen zudem dazu, ob die zu viel gezahlten Zölle nun erstattet werden müssen. Es bleiben also einige offene Fragen, und an den Börsen wird ohnehin vermutet, dass Trump die Einfuhrgebühren nach dem erwarteten Urteil anderweitig erheben wird.

Daher fiel die erste Marktreaktion auf die Zölle nur leicht positiv aus. Die wichtigsten US-Indizes, wie der Dow Jones und der Nasdaq 100, stiegen um 0,26 respektive 0,52 Prozent, nachdem sie am Vortag aufgrund der angespannten Lage rund um den Iran noch moderat nachgegeben hatte.