Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG

20.02.2026 / 11:18 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG

     Unternehmen:               HMS Bergbau AG
     ISIN:                      DE0006061104

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.02.2026
     Kursziel:                  85,00 EUR (zuvor: 81,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Vertikale Integration schreitet voran

Gestern hat die HMS Bergbau die Akquisition eines 75%-Anteils eines
südafrikanischen Bergbauunternehmens bekanntgegeben. Damit sichert sich das
Unternehmen eine weitere Möglichkeit, die Wertschöpfungskette zu erhöhen und
die Ergebniskennzahlen signifikant zu verbessern.

Akquisition in Südafrika: Mit der Übernahme von 75% an Hoshoza Resources
Vryheid (HRV) in Südafrika (Kaufpreis schätzen wir im niedrigen einstelligen
Mio.-EUR-Bereich) setzt die HMS Bergbau AG ihren strategischen Ausbau
entlang der Wertschöpfungskette konsequent fort. Nach dem Einstieg in
Botswana ist dies bereits das zweite operative Minenprojekt in Afrika
innerhalb kurzer Zeit. HRV verfügt über eine Abbaulizenz für metallurgische
Kohle, die zuletzt stillgelegt war. Der Förderstart im Tagebau ist ab dem
kommenden Quartal mit zunächst rund 200.000 Tonnen p.a. geplant.
Mittelfristig soll die Produktion durch die Aufnahme des Untertagebaus
jedoch auf bis zu 650.000 Tonnen jährlich steigen. Zwar entspricht dies
lediglich einem niedrigen einstelligen Prozentsatz des gesamten
Handelsvolumens von HMS, jedoch ist, analog zum Botswana-Projekt, von
signifikant höheren Rohertragsmargen im Vergleich zum reinen Handelsgeschäft
auszugehen. Bereits ab 2026 erwartet das Unternehmen einen positiven
EBITDA-Beitrag.

Botswana-Mine vor deutlicher Produktionserweiterung: Auf den Hamburger
Investorentagen hatte das Management bereits betont, dass sich die Effekte
der Botswana-Mine insbesondere ab H2/26 deutlich in der Bruttomarge
widerspiegeln sollen. Die geplante Förderung von zunächst rund 1,2 Mio.
Tonnen p.a. (ca. 7% des gesamten Kohlehandelsvolumens) mit einer
mittelfristigen Ausweitung auf 3,6 Mio. Tonnen unterstreicht die weiteren
Expansionsziele. Zielmärkte sind hierbei insbesondere südafrikanische
Abnehmer. In Kombination mit dem nun erworbenen Projekt in Südafrika
schreitet die vertikale Integration damit sichtbar voran und verbessert das
strukturelle Margenprofil des Konzerns, wie wir bereits in der Initialstudie
erwartet hatten.

Prognoseanpassung reflektiert Südafrika-Akquisition: Vor dem Hintergrund der
zusätzlichen Produktionskapazitäten und der erwarteten EBITDA-Beiträge heben
wir unsere Margenannahmen moderat an. Für 2026 erhöhen wir die
prognostizierte Bruttomarge leicht auf 3,6% (zuvor: 3,5%). Deutlicher wird
der Effekt ab 2027, wo wir eine weitere Ausweitung um rund 0,2 Prozentpunkte
erwarten, wenn die Produktionsleistung in Südafrika den ersten Ausbauschritt
(~200k Tonnen jährlich) erreicht. Gleichzeitig gehen wir von etwas höheren
Personalkosten sowie ebenfalls erhöhten Minderheitenanteilen im Vergleich
zur bisherigen Modellierung aus.

Fazit: Mit der Akquisition in Südafrika beschleunigt HMS den
Transformationsprozess vom reinen Rohstoffhändler hin zu einem integrierten
Handels- und Produktionsunternehmen. Die zusätzlichen Fördervolumina sind
zwar im Verhältnis zum Gesamtumsatz zunächst überschaubar, entfalten jedoch
aufgrund ihrer deutlich höheren Margen einen überproportionalen
Ergebniseffekt. In Verbindung mit dem Botswana-Projekt verbessert sich das
strukturelle Margenprofil nachhaltig, während die strategische
Positionierung im südlichen Afrika weiter gestärkt wird. Wir berücksichtigen
dies in unseren Prognosen, erhöhen dementsprechend unser Kursziel auf 85,00
EUR (zuvor: 81,00 EUR) und bekräftigen unsere Kaufempfehlung.



Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2d67cf8375d642df4b81387b5b40edcd

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

