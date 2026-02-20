Original-Research: Kapsch TrafficCom AG (von Montega AG): Kaufen

Uhr
Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG

20.02.2026 / 11:16 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG

     Unternehmen:               Kapsch TrafficCom AG
     ISIN:                      AT000KAPSCH9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.02.2026
     Kursziel:                  6,50 EUR (zuvor: 9,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Bastian Brach

Guidance gesenkt: Auch Q3 liegt unter den Erwartungen

Kapsch TrafficCom hat die Jahresziele abermals reduziert, nachdem der
Geschäftsverlauf deutlich hinter den bereits gesenkten Erwartungen
zurückblieb.

Negatives EBIT für Q4 erwartet: Auf vorläufiger Basis meldete Kapsch für das
dritte Quartal einen Umsatz von rund 107 Mio. EUR (-21,3% yoy) sowie ein
EBIT von 1,6 Mio. EUR (-75,2% yoy). Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird nun
nur noch ein Umsatz von 420 Mio. EUR (zuvor: 450 Mio. EUR) sowie ein EBIT
von 7 Mio. EUR (zuvor: ~25 Mio. EUR) in Aussicht gestellt. Selbst unter
Berücksichtigung von 70 Mio. EUR Umsatz aus im Vorjahr noch enthaltenen
Projekten liegt der erwartete Jahresumsatz rund 40 Mio. EUR unter dem
Vorjahresniveau. Das ausgewiesene positive Jahresergebnis wird dabei im
Wesentlichen durch einen einmaligen Sonderertrag aus dem gekündigten
Kontrollvertrag der deutschen Pkw-Maut (23,4 Mio. EUR) ermöglicht.

Für das vierte Quartal stellt das Management einen Umsatz von rund 113 Mio.
EUR in Aussicht. Bereinigt um das südafrikanische Mautprojekt entspricht
dies in etwa dem Vorjahreswert. Die Profitabilität dürfte mit einem EBIT von
rund -5 Mio. EUR jedoch deutlich niedriger liegen, wobei sich neben dem
niedrigeren Umsatzniveau auch zusätzliche Währungsverluste, insbesondere
durch die Aktivitäten in Hyperinflationsländern und den schwachen US-Dollar,
sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der laufenden Kostenanpassung hierin
widerspiegeln dürften.

Prognosen angepasst: Das Marktumfeld dürfte weiter herausfordernd bleiben
und auch das Unternehmen erwartet hier vor FY 2027/28 keine Belebung. Hierin
zeichnen sich zurückhaltende öffentliche Investitionen sowie
Technologieunsicherheit bezüglich der Zukunft von Vernetzten Fahrzeugen ab.
In diesem Umfeld erwarten wir für 2026/27 zwar ein moderates Wachstum auf
niedrigem Niveau, jedoch keine strukturelle Besserung in Richtung der
Vorjahreswerte. Ergebnisseitig erwarten wir nach dem erwarten operativen
Verlust auf bereinigter Basis im laufenden Geschäftsjahr ein positives EBIT,
das von der angepassten Kostenstruktur, dem Wegfall von
Restrukturierungsaufwendungen sowie einem potentiell stabileren
Währungsumfeld profitieren dürfte. Aufgrund der weiterhin hohen
Zinsbelastung dürfte das Nettoergebnis jedoch negativ bleiben.

Möglicher Verstoß gegen Covenants in den nächsten Quartalen: Die Covenants
der langfristigen Einigung mit den Hausbanken von März 2025 beinhalten unter
anderem ein quartalsweise zu erfüllendes Nettoverschuldung/EBITDA-Verhältnis
von 4,25 (ab. 30.06.2025) bzw. 3,75 (ab 31.03.2026). Angesichts der
schwachen operativen Entwicklung scheint eine Verletzung dieser Covenants,
selbst bei einer deutlichen Reduktion der Nettoverschuldung (30.09.2025:
112,5 Mio. EUR), in den kommenden Quartalen wahrscheinlich. Eine gewisse
Reduktion der Nettoverschuldung dürfte grundsätzlich möglich sein, etwa
durch ein aktives Working-Capital-Management mit stärkerer Nutzung von
Lieferantenverbindlichkeiten oder durch den geplanten Teilverkauf von
tolltickets. Gleichwohl dürfte die Einhaltung der Covenants bereits in Q4
2026/27 anspruchsvoll werden, da u.E. auf Basis der EBIT-Guidance von -5,0
Mio. EUR kein positives EBITDA zu erwarten ist. In Q1 2026/27 jährt sich der
Sondereffekt aus der deutschen Pkw-Maut und müsste im LTM-EBITDA kompensiert
werden, weswegen wir spätestens hier eine Verletzung erwarten.

[Tabelle]

Unseres Erachtens liegt es im Interesse der Banken bei einer möglichen
Verletzung die Covenants temporär auszusetzen oder eine neue Vereinbarung zu
treffen. Ungeachtet dessen stellt die Verschuldungssituation einen
zusätzlichen Unsicherheitsfaktor für die Aktie dar und könnte im Falle einer
Neuvereinbarung auch mit Zusatzkosten verbunden sein.

Fazit: Kapsch lag in den letzten Quartalen mehrmals unterhalb der eigenen
Erwartungen, was zu wiederholten deutlichen Senkungen der Guidance führte.
Gleichzeitig zeigen neue Aufträge, wie zuletzt für das landesweite
Mautsystem in Litauen, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.
Entsprechend erwarten wir kurzfristig weitere operative und finanzielle
Unsicherheiten, sehen mittelfristig jedoch weiterhin Chancen. Vor diesem
Hintergrund bestätigen wir unser Rating, reduzieren jedoch das Kursziel auf
6,50 EUR.



2279338 20.02.2026 CET/CEST

