Pistorius zu Gesprächen mit Frankreich: USA garantieren nukleare Abschreckung

Krakau, ⁠20. Feb (Reuters) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat Überlegungen zu einer Beteiligung an nuklearer Abschreckung, etwa in Kooperation mit Frankreich, eine Absage erteilt.

"Die nukleare Abschreckung in ‌Europa wird auch in absehbarer Zukunft von den USA gewährleistet", sagte der SPD-Politiker am Rande ⁠eines ⁠Treffens europäischer Verteidigungsminister im polnischen Krakau. Dies gehe eindeutig aus der nationalen Verteidigungsstrategie der Vereinigten Staaten hervor, die ein klares Bekenntnis zur Schutzfunktion für die Nato enthalte. Europa ‌müsse im Gegenzug jedoch mehr ‌Verantwortung bei der konventionellen Rüstung und Abschreckung übernehmen. Mit Blick auf Frankreich betonte der Minister die ⁠enge Partnerschaft. Eine Unterstützung der französischen nuklearen Abschreckung ‌durch Deutschland werde ⁠jedoch rein konventioneller Natur sein. Eine nukleare Beteiligung schloss Pistorius aus. Damit reagierte er auch auf jüngste Äußerungen von Bundeskanzler ‌Friedrich Merz (CDU) zu ⁠Gesprächen über eine deutsch-französische Kooperation.

Pistorius ⁠sagte weiter, die Bundesrepublik habe sich vertraglich verpflichtet, niemals über Atomwaffen zu verfügen, und werde sich daran halten. Zudem werde die Welt durch noch mehr Nuklearwaffen an weiteren Orten nicht sicherer.

(Bericht von Markus Wacket, Reuters TV; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)