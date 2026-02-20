Polizei durchsucht früheres Anwesen von Ex-Prinz Andrew

Sandringham, 20. ⁠Feb (Reuters) - In Großbritannien gehen die Ermittlungen gegen den früheren Prinzen Andrew wegen Amtsmissbrauchs weiter. Die Polizei durchsuchte am Freitag das ehemalige Anwesen von König Charles' jüngerem Bruder auf dem Gelände von Schloss Windsor, wie die örtliche Polizei mitteilte. Der 66-jährige Andrew Mountbatten-Windsor ‌war am Donnerstag - seinem Geburtstag - festgenommen worden und nach gut zehn Stunden Verhör und Gewahrsam am Abend unter Auflagen wieder freigelassen worden. Er wird verdächtigt, während ⁠seiner Zeit als ⁠Sonderbeauftragter für Handel zwischen 2001 und 2011 vertrauliche Informationen an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben zu haben.

Grundlage der Ermittlungen sind von der US-Regierung freigegebene Dokumente über Epstein. Denen zufolge soll Mountbatten-Windsor Berichte der britischen Regierung über Investitionsmöglichkeiten in Afghanistan sowie Einschätzungen zu Vietnam und Singapur an Epstein weitergeleitet haben. Dem früheren Duke ‌of York droht eine lebenslange Haft, die Höchststrafe für "Fehlverhalten ‌im Amt" in Großbritannien.

König Charles sagte erneut zu, die Ermittlungen gegen seinen jüngeren Bruder zu unterstützen. "Ich möchte es ganz klar sagen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen", teilte er ⁠am Donnerstag mit.

Andrew hat durch seine Verbindung zu Epstein bereits seine gesellschaftliche Stellung und ‌seine Privilegien verloren. 2019 trat er von ⁠allen royalen Pflichten zurück. Im Oktober entzog ihm König Charles auch den Prinzentitel. Zudem musste er das Anwesen Royal Lodge in Windsor räumen. Zuflucht bekam er auf dem Gelände Sandringham in Norfolk im Osten Englands.

Andrew hat ‌Bedauern über seine Freundschaft zu dem ⁠Sexualstraftäter Epstein ausgedrückt, ein Fehlverhalten aber stets ⁠bestritten. 2022 legte er eine Zivilklage von Virginia Giuffre, die ihm sexuellen Missbrauch als Minderjährige vorgeworfen hatte, mit einem Vergleich bei. Zu den neuen Vorwürfen schweigt er bislang.

Epstein hatte über Jahre hinweg einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten und weltweit Kontakte zu hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Adel gepflegt. Er wurde im Juli 2019 festgenommen und nahm sich den US-Behörden zufolge einen Monat später in einer New Yorker Gefängniszelle das Leben.

