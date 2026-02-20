Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu den Folgen des Brexit
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu den Folgen des Brexit:
"Der Brexit hat zudem zu tiefen politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen im Land geführt, den Absturz der Konservativen Partei und die Heraufkunft der Rechtspopulisten um Nigel Farage beschleunigt. Er war wahrlich keine gute Idee."/yyzz/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista