Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Südkorea/Yoon Suk Yeol

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Südkorea/Yoon Suk Yeol:

"Ex-Präsident Yoon Suk Yeol ist nicht nur mit seinem Versuch eines Putsches gescheitert. Er ist erst von einem Gericht abgesetzt und nun von einem anderen verurteilt worden. Für das Land waren das schwierige Zeiten, aber der demokratische Rechtsstaat hat letztlich funktioniert. In einer Zeit, in der die Demokratie weltweit auf dem Rückzug ist, ist das eine gute Nachricht aus Fernost. Eine Nachricht, die Vorbildcharakter haben sollte. Dass Yoon seine lebenslange Haftstrafe mutmaßlich nicht absitzen muss, fällt da kaum mehr ins Gewicht."