RISK OFF MODE | BIP schwächer | Private Debt Risiko

Markus Koch · Uhr
KI
Artikel teilen:

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

US-Futures rutschen am Freitag nach einem klar schwächeren BIP-Print: Q4 nur +1,4% statt erwarteter +2,5% – der Markt preist damit wieder stärker „Fed muss unterstützen“.
Der PCE-Inflationsreport nimmt etwas Druck raus: Core PCE liegt bei 3% und damit im Rahmen – trotzdem bleibt Inflation oberhalb des 2%-Ziels, und die Fed-Minutes zeigen: einige wollen erst mehr Disinflations-Belege sehen.
Zusätzlicher Katalysator ist ein mögliches Supreme-Court-Urteil zu Trumps IEEPA-Zöllen – viele an der Wall Street erwarten einen positiven Move, falls die Zölle gekippt werden.
Gleichzeitig bleibt Geopolitik ein Störfaktor: Trump spricht von einer Entscheidung über mögliche Iran-Schläge binnen 10 Tagen, Öl handelt nahe 6-Monats-Hochs.
Im Hintergrund sorgt Blue Owl für Stress im Private-Credit-Segment: Rücknahmen werden dauerhaft eingeschränkt, nach dem Verkauf von $1,4 Mrd. an Kredit-Assets – „Canary in the coal mine“, sagen Kritiker.
Kurz: Wachstum kühlt stärker ab, Inflation bleibt zäh – und der Markt wartet auf den nächsten Trigger: SCOTUS und nächste Woche Nvidia-Zahlen.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum

*Werbung

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Bell AG
Supreme
Core Kurs in US Dollar
Core Kurs in Euro

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 17.02.2026
AMD ist teurer als Nvidia – zu Unrecht17. Feb. · onvista
AMD ist teurer als Nvidia – zu Unrecht
Kurse unter Druck
Strategy und Coinbase: Sind Krypto-Aktien aktuell einen Blick wert?gestern, 12:35 Uhr · onvista
Das Firmenlogo von Strategy
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News