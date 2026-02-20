RISK OFF MODE | BIP schwächer | Private Debt Risiko

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



US-Futures rutschen am Freitag nach einem klar schwächeren BIP-Print: Q4 nur +1,4% statt erwarteter +2,5% – der Markt preist damit wieder stärker „Fed muss unterstützen“.

Der PCE-Inflationsreport nimmt etwas Druck raus: Core PCE liegt bei 3% und damit im Rahmen – trotzdem bleibt Inflation oberhalb des 2%-Ziels, und die Fed-Minutes zeigen: einige wollen erst mehr Disinflations-Belege sehen.

Zusätzlicher Katalysator ist ein mögliches Supreme-Court-Urteil zu Trumps IEEPA-Zöllen – viele an der Wall Street erwarten einen positiven Move, falls die Zölle gekippt werden.

Gleichzeitig bleibt Geopolitik ein Störfaktor: Trump spricht von einer Entscheidung über mögliche Iran-Schläge binnen 10 Tagen, Öl handelt nahe 6-Monats-Hochs.

Im Hintergrund sorgt Blue Owl für Stress im Private-Credit-Segment: Rücknahmen werden dauerhaft eingeschränkt, nach dem Verkauf von $1,4 Mrd. an Kredit-Assets – „Canary in the coal mine“, sagen Kritiker.

Kurz: Wachstum kühlt stärker ab, Inflation bleibt zäh – und der Markt wartet auf den nächsten Trigger: SCOTUS und nächste Woche Nvidia-Zahlen.



