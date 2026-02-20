ROUNDUP/Wintereinbruch: Flughafen Wien stellt Betrieb zeitweise ein

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WIEN (dpa-AFX) - Wegen heftigen Schneefalls hat der Flughafen Wien seinen Betrieb vorübergehend eingestellt. Mindestens 150 Flüge wurden nach Angaben des Airports gestrichen. Erst gegen Mittag könnten zumindest einzelne Starts und Landungen wieder möglich sein, teilte der Flughafen weiter mit. Mit Verspätungen sei aber noch den ganzen Tag zu rechnen. In der Nacht waren rund 20 Zentimeter Schnee gefallen.

Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend durchgehend im Einsatz, hieß es. Etwa 1.000 Lastwagen-Ladungen mit insgesamt rund 15.000 Tonnen Schnee seien bisher beseitigt worden.

Bus wurde von Lawine von der Straße geschoben

Auch auf den Autobahnen gab es große Probleme. Eine wichtige Schnellstraße am Rand der österreichischen Metropole war zeitweise gesperrt. Viele höher gelegenen Straßen waren ebenfalls nicht mehr befahrbar.

In Tirol wurde ein Bus, der Firmenangestellte zu ihrem Unternehmen brachte, von einer Lawine erfasst und von der Straße geschoben. Keiner der zwölf Insassen sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

In der Steiermark waren rund 30.000 Haushalte ohne Strom. Dort waren nach einer Störungsübersicht der Energienetze Steiermark viele Trafo-Stationen ausgefallen.

Nach Schneefall deutlicher Temperaturanstieg

Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste waren im Dauereinsatz. Auf den Straßen ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Viele Bäume stürzten wegen der Schneelast auf die Straßen. Im Laufe des Tages soll der Schneefall aufhören. Ab nächster Woche werden stark steigende Temperaturen erwartet./mrd/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Flughafen Wien

Das könnte dich auch interessieren

Anleger verkaufen ihre Aktien
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungen17. Feb. · dpa-AFX
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungen
Börsennotierte Reederei
Hapag-LLoyd-Aktien schwächeln - Übernahmegespräche mit Zim16. Feb. · dpa-AFX
Hapag-LLoyd-Aktien schwächeln - Übernahmegespräche mit Zim
KI-Sorgen halten an
US-Börsen zum Start leicht im Minus erwartet17. Feb. · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Deutschlands ⁠größte Containerreederei
Hapag-Lloyd kauft in Israel zu - 4,2 Milliarden Dollar für Rivalin ZIM16. Feb. · Reuters
Hapag-Lloyd kauft in Israel zu - 4,2 Milliarden Dollar für Rivalin ZIM
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News