ROUNDUP/Wintereinbruch: Flughafen Wien stellt Betrieb zeitweise ein

WIEN (dpa-AFX) - Wegen heftigen Schneefalls hat der Flughafen Wien seinen Betrieb vorübergehend eingestellt. Mindestens 150 Flüge wurden nach Angaben des Airports gestrichen. Erst gegen Mittag könnten zumindest einzelne Starts und Landungen wieder möglich sein, teilte der Flughafen weiter mit. Mit Verspätungen sei aber noch den ganzen Tag zu rechnen. In der Nacht waren rund 20 Zentimeter Schnee gefallen.

Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend durchgehend im Einsatz, hieß es. Etwa 1.000 Lastwagen-Ladungen mit insgesamt rund 15.000 Tonnen Schnee seien bisher beseitigt worden.

Bus wurde von Lawine von der Straße geschoben

Auch auf den Autobahnen gab es große Probleme. Eine wichtige Schnellstraße am Rand der österreichischen Metropole war zeitweise gesperrt. Viele höher gelegenen Straßen waren ebenfalls nicht mehr befahrbar.

In Tirol wurde ein Bus, der Firmenangestellte zu ihrem Unternehmen brachte, von einer Lawine erfasst und von der Straße geschoben. Keiner der zwölf Insassen sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

In der Steiermark waren rund 30.000 Haushalte ohne Strom. Dort waren nach einer Störungsübersicht der Energienetze Steiermark viele Trafo-Stationen ausgefallen.

Nach Schneefall deutlicher Temperaturanstieg

Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste waren im Dauereinsatz. Auf den Straßen ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Viele Bäume stürzten wegen der Schneelast auf die Straßen. Im Laufe des Tages soll der Schneefall aufhören. Ab nächster Woche werden stark steigende Temperaturen erwartet./mrd/DP/jha