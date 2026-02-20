Rückversicherer Swiss Re kauft in Australien zu

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH/SYDNEY (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re will das Kreditversicherungsgeschäft der QBE Insurance Group in Australien übernehmen. Der Zukauf soll den hauseigenen Direktversicherer für die Industrie stärken, wie der Schweizer Rückversicherer in der Nacht zum Freitag in Zürich mitteilte. Beide Seiten hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Mit der Akquisition will die Swiss Re ihr Geschäft in der Kredit- und Kautionsversicherung vor allem in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich ausbauen. Das zu übernehmende Geschäft soll jährliche Einnahmen von etwa 200 Millionen US-Dollar bringen. Der Abschluss des Deals wird in den kommenden Monaten erwartet./stw/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Swiss Re
Swiss Re
QBE Insurance Group

Das könnte dich auch interessieren

Versicherungskonzern
Zurich schraubt Gewinn stärker in die Höhe als erwartetgestern, 07:10 Uhr · dpa-AFX
Zurich-Logo auf Hauswand
Videoanalyse 17.02.2026
Allianz-Aktie: Die KI-Sorgen sind übertrieben17. Feb. · onvista
Allianz-Aktie: Die KI-Sorgen sind übertrieben
Tochter der Münchener Rück
Ergo will bis Ende 2030 rund 1.000 Arbeitsplätze abbauen17. Feb. · dpa-AFX
Ergo will bis Ende 2030 rund 1.000 Arbeitsplätze abbauen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News