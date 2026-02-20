Sondersendung - Supreme Court kippt Trump Zölle

Markus Koch · Uhr
Dividenden-AristokratenKI
Artikel teilen:

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

US-Aktien drehen ins Plus, nachdem der Supreme Court Trumps Notfall-Zölle unter IEEPA weitgehend kassiert („Gesetz autorisiert keine Zölle“).
Retail & Import-Gewinner vorn: Amazon +2%, Nike/Deckers, Home Depot, Five Below fest; Caterpillar dreht ins Plus.
Marktreaktion nur moderat, weil das Urteil teils erwartet war – und Trump Zölle vermutlich über andere Wege neu aufsetzen könnte.
Makro bremst: Q4-BIP nur +1,4% (unter Erwartung), Shutdown zog ~1 Prozentpunkt; Core PCE bei ~3% bleibt über Fed-Ziel.
Private-Credit-Sorgen halten an: Blue Owl weiter schwach (Redemption-Gate), auch Blackstone/Ares unter Druck; Nasdaq steuert auf positive Woche nach 5 Verlustwochen zu.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum

*Werbung

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
Caterpillar
Home Depot
NASDAQ
Bell AG
FIVE BELOW
Supreme
Core Kurs in US Dollar
Core Kurs in Euro

Das könnte dich auch interessieren

Wochenausblick
Dax-Konsolidierung könnte weitergehen - Geopolitik bremstheute, 15:10 Uhr · dpa-AFX
Dax-Konsolidierung könnte weitergehen - Geopolitik bremst
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News