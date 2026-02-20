Sondersendung - Supreme Court kippt Trump Zölle
US-Aktien drehen ins Plus, nachdem der Supreme Court Trumps Notfall-Zölle unter IEEPA weitgehend kassiert („Gesetz autorisiert keine Zölle“).
Retail & Import-Gewinner vorn: Amazon +2%, Nike/Deckers, Home Depot, Five Below fest; Caterpillar dreht ins Plus.
Marktreaktion nur moderat, weil das Urteil teils erwartet war – und Trump Zölle vermutlich über andere Wege neu aufsetzen könnte.
Makro bremst: Q4-BIP nur +1,4% (unter Erwartung), Shutdown zog ~1 Prozentpunkt; Core PCE bei ~3% bleibt über Fed-Ziel.
Private-Credit-Sorgen halten an: Blue Owl weiter schwach (Redemption-Gate), auch Blackstone/Ares unter Druck; Nasdaq steuert auf positive Woche nach 5 Verlustwochen zu.
