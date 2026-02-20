Spannungen im Iran-USA-Konflikt lassen Ölpreise steigen

Nachdem die Ölpreise seit der russischen Invasion der Ukraine in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich gefallen waren, verzeichnen sie derzeit einen deutlichen Anstieg. Auslöser ist die angespannte Lage im Iran sowie die Möglichkeit eines Militärschlags der USA.

In der vergangenen Woche legten die Sorten Brent und WTI jeweils um etwa sechs Prozent zu. Damit erreichten sie den höchsten Stand seit sechs Monaten. Aktuell notiert Brent bei 71,6 US-Dollar pro Barrel (etwa 159 Liter), WTI bei 65,9 US-Dollar.

In dieser Woche trafen sich Diplomaten beider Nationen in der Schweiz. Eine Einigung konnte ersten Berichten zufolge jedoch nicht erzielt werden.

USA verlegen Kampfflugzeuge in den Nahen Osten

Ob das US-Militär tatsächlich einen Angriff starten wird, ist derzeit unklar. Mit zwei Flugzeugträgern in der Region dürften die USA jedoch in der Lage sein, die Lufthoheit über den Iran zu erlangen. Zudem wurden verschiedene Flugzeugtypen, darunter die F-22 Raptor, nach Europa und in den Nahen Osten verlegt. In der Vergangenheit erfolgten die Verlegungen der F22 immer bei konkreten militärischen Operationen.

Fest steht: Der Iran dürfte sich nicht kampflos geschlagen geben. In einem Schreiben an UN-Generalsekretär António Guterres kündigte Teheran eine entschlossene Reaktion im Falle eines Angriffs an. Zudem fanden Militärübungen in der Straße von Hormus statt. Eine mögliche Blockade der strategisch wichtigen Seeroute hätte verheerende Folgen für die Weltwirtschaft. Rund 25 Prozent des weltweiten Ölhandels passieren diese Meerenge. Auch der iranische Außenminister erklärte, im Ernstfall US-Stützpunkte oder Häfen strategischer Partner wie Saudi-Arabien anzugreifen.

Aktienmärkte durch Spannungen bislang wenig beeinflusst

Die US-Regierung betont weiterhin, an einer diplomatischen Lösung zu arbeiten. Präsident Trump sagte Reportern an Bord der Air Force One, er strebe innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Einigung an. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte am Mittwoch, es wäre „sehr klug“ vom Iran, ein Abkommen zu schließen. Der ehemalige US-Botschafter in Israel, Daniel Shapiro, sagte indes gegenüber CNBC: „Alles ist vorbereitet – oder wird es bis Samstagabend sein.“

Trotz der verschärften Rhetorik bleibt zu berücksichtigen, dass in den USA im November Zwischenwahlen stattfinden. Deutlich steigende Ölpreise dürften Präsident Trump innenpolitisch kaum nutzen.

Bislang zeigen sich die Aktienmärkte weitgehend unbeeindruckt von den geopolitischen Spannungen. Strategen von Barclays schätzen die Lage in einer Mitteilung wie folgt ein: „Wir glauben, dass etwaige Angriffe wahrscheinlich zeitlich begrenzt und auf klar definierte Ziele beschränkt sein müssten, wie im vergangenen Sommer.“