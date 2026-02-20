Berlin, ⁠20. Feb (Reuters) - Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im Januar gesunken. Sie summierten sich auf 64,5 Milliarden Euro, das ‌sind 3,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums ⁠hervorgeht, ⁠der am Freitag veröffentlicht werden soll. Das Ministerium verwies auf Sondereffekte im Vorjahr, die zu einer Verzerrung führten. "Ohne diese Effekte ergab sich rechnerisch ein ‌leichtes Plus von rund ‌einem Prozent." Experten rechnen im Gesamtjahr 2026 mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent.

Bei den ⁠einzelnen Steuerarten war unter anderem die Lohnsteuer ‌auffällig. In diesem ⁠Bereich erhöhte sich das Aufkommen im Januar um rund neun Prozent - Folge der spürbaren Lohn- und Gehaltszuwächse. ‌Bei der Mehrwertsteuer ⁠stieg das Aufkommen um ⁠zwei Prozent. Um satte 79 Prozent nach unten ging es bei der Körperschaftsteuer, weil Unternehmen deutlich weniger Nachzahlungen leisten mussten und es höhere Erstattungen gab.

