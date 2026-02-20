Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht
dpa-AFX · Uhr
US-Zollpolitik
Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen viele Handelspartner zu verhängen – darunter auch die Europäischen Union.
