Südkoreas Ex-Präsident verteidigt Kriegsrecht - Entschuldigt sich beim Volk

Seoul, 20. ⁠Feb (Reuters) - In Südkorea hat der zu lebenslanger Haft verurteilte Ex-Präsident Yoon Suk Yeol seine Entscheidung für eine Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 2024 verteidigt. Einen Tag nach der Urteilsverkündung entschuldigte er sich zwar für die "Frustration und Not", die ‌dem Volk dadurch entstanden seien. Er stehe dennoch hinter der "Aufrichtigkeit und dem Zweck" seiner Handlungen, hieß es in einer am Freitag von seinen ⁠Anwälten veröffentlichten ⁠Mitteilung. Die Entscheidung des Gerichts, ihn zu lebenslanger Haft zu verurteilen, sei bereits vorher festgelegt gewesen. Bei dem Urteil handele es sich um eine politische Vergeltungsmaßnahme gegen ihn.

Ein Gericht in Seoul befand den 65-Jährigen am Donnerstag für schuldig, sein Amt missbraucht und einen Aufstand angezettelt zu haben. ‌Innenpolitisch stark angeschlagen hatte der Konservative im Dezember ‌2024 das Kriegsrecht erklärt. Dies scheiterte aber an Massenprotesten und letztlich am Widerstand des Parlaments, in dem Soldaten aufmarschiert waren.

Yoon forderte seine Anhänger am Freitag auf, ⁠sich zu vereinen und zu erheben. "Kräfte, die eine Entscheidung, die zur Rettung ‌der Nation getroffen wurde, als 'Aufstand' diffamieren ⁠und über politische Angriffe hinaus als Gelegenheit nutzen wollen, ihre Gegner zu eliminieren, werden in Zukunft nur noch mehr an Einfluss gewinnen", warnte er. Ob eine Berufung in einem Umfeld, in dem die ‌Unabhängigkeit der Justiz nicht gewährleistet ⁠sei, überhaupt Sinn ergebe, stellte Yoon ⁠infrage. Seinen Anwälten zufolge bedeute diese Aussage nicht, dass er auf eine Berufung verzichte.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe für Yoon gefordert. Sie äußerte Bedauern über das Urteil für Yoon. Ob sie Berufung einlegen werde, ließ sie jedoch offen. Zuletzt war 2016 in Südkorea eine Todesstrafe verhängt worden. Seit 1997 hat es keine Hinrichtungen mehr gegeben. Das Land ist die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens und ein wichtiger US-Verbündeter.

