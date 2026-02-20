Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 13 February 2026 to 19 February 2026
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TOTAL
19 164
16.1931
Tikehau Capital