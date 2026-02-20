Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 13 February 2026 to 19 February 2026

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

13/02/2026

FR0013230612

943

16.1649

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

13/02/2026

FR0013230612

2 050

16.1663

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

13/02/2026

FR0013230612

290

16.1400

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

13/02/2026

FR0013230612

150

16.1400

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

16/02/2026

FR0013230612

1 206

16.3360

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

16/02/2026

FR0013230612

863

16.3145

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

16/02/2026

FR0013230612

300

16.2583

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

17/02/2026

FR0013230612

540

16.3151

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

17/02/2026

FR0013230612

786

16.3507

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

18/02/2026

FR0013230612

960

15.9811

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

18/02/2026

FR0013230612

2 753

15.9921

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

19/02/2026

FR0013230612

6 558

16.2377

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

19/02/2026

FR0013230612

1 665

16.2460

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

19/02/2026

FR0013230612

100

16.1400

AQEU

 

 

 

TOTAL

19 164

16.1931

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260220829462/en/

Tikehau Capital

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tikehau Capital

Das könnte dich auch interessieren

Vermögensverwalter
DWS klettert dank Kaufempfehlung Richtung Rekordhochgestern, 11:08 Uhr · dpa-AFX
DWS klettert dank Kaufempfehlung Richtung Rekordhoch
Exane: Übertriebene Erwartungen
Flatexdegiro weiten Rutsch aus16. Feb. · dpa-AFX
Flatexdegiro weiten Rutsch aus
Spezialist für Gewerbeimmobilie
Aroundtown auf Jahreshoch nach Viceroy-Bericht17. Feb. · dpa-AFX
Aroundtown auf Jahreshoch nach Viceroy-Bericht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News