Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 13 February 2026 to 19 February 2026

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per day (number of shares) Weighted average price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 13/02/2026 FR0013230612 943 16.1649 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 13/02/2026 FR0013230612 2 050 16.1663 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 13/02/2026 FR0013230612 290 16.1400 AQEU TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 13/02/2026 FR0013230612 150 16.1400 TQEX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/02/2026 FR0013230612 1 206 16.3360 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/02/2026 FR0013230612 863 16.3145 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/02/2026 FR0013230612 300 16.2583 AQEU TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 17/02/2026 FR0013230612 540 16.3151 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 17/02/2026 FR0013230612 786 16.3507 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/02/2026 FR0013230612 960 15.9811 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/02/2026 FR0013230612 2 753 15.9921 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 19/02/2026 FR0013230612 6 558 16.2377 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 19/02/2026 FR0013230612 1 665 16.2460 CEUX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 19/02/2026 FR0013230612 100 16.1400 AQEU TOTAL 19 164 16.1931

