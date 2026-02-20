Trading-Chance Illinois Tool Works: Trendsignal!

Was macht Illinois Tool Works?

Illinois Tool Works ist ein Industriekonglomerat. Zu den Geschäftsfeldern zählen unter anderem Automotive OEM, Test & Measurement and Electronics, Food Equipment, Polymers & Fluids, Welding, Construction Products und Specialty Products. Im Segment Automotive OEM stellt das Unternehmen Komponenten und Systeme für Originalausrüstungshersteller her. Diese Produkte finden Verwendung in der Automobilindustrie, wo sie für den Zusammenbau von Fahrzeugen erforderlich sind. Im Bereich Test & Measurement and Electronics bietet Illinois Tool Works Produkte und Dienstleistungen für die Prüf- und Messtechnik sowie für die Elektronikindustrie an. Das Segment Food Equipment konzentriert sich auf die Herstellung von Geräten und Maschinen für die Gastronomie und den Lebensmittelhandel. Polymers & Fluids umfasst Spezialmaterialien und Chemikalien für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist außerdem im Bereich Welding aktiv, wo es Schweißgeräte und -zubehör anbietet. Im Segment Construction Products werden Produkte für den Bau, wie Befestigungssysteme und Bauchemie, hergestellt. Specialty Products beinhaltet eine breite Palette von spezialisierten industriellen Produkten und Ausrüstungen.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Weltweit gibt es nur (noch) 150 börsengelistete Unternehmen, die über mindestens 25 aufeinander folgenden Jahre ihre Dividenden-Ausschüttung an die Aktionäre alljährlich erhöht haben. Das Gros dieser Aktien (etwa 80%) stammt aus den USA. Ein Unternehmen, das über Jahrzehnte seine Ausschüttung erhöht, muss augenscheinlich ein gesundes Geschäftsmodell und ein sehr solide wirtschaftendes Management haben. Die Dividenden-Ausschüttung ist tatsächlich ein Qualitätsmerkmal, über das man absolute Top-Werte herausfiltern kann, wie wir sehen. Denn 150 Titel von knapp 63.000 weltweit börsengehandelten Unternehmen sind eine erlesene Auswahl. Unsere heutige Trading-Chance zählt zu dieser Auswahl und hat die Dividende über 55 Jahre alljährlich erhöht!

Marktstellung und Wettbewerb

Illinois Tool Works (ITW) ist ein weltweit führender, diversifizierter Mischkonzern, der sich durch ein einzigartiges Geschäftsmodell von der klassischen Konkurrenz abhebt. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig (u. a. Automobilzulieferung, Bauprodukte, Lebensmitteltechnik und Polymere).

Das ITW-Alleinstellungsmerkmal: Die 80/20-Regel

Bevor man ITW vergleicht, muss man deren „Betriebssystem“ verstehen. ITW wendet strikt das 80/20-Prinzip an: 80 % des Gewinns kommen von 20 % der Kunden. Alles, was unrentabel ist, wird konsequent abgestoßen oder vereinfacht. Dies führt zu überdurchschnittlichen operativen Margen (oft über 25 %), die viele Wettbewerber nicht erreichen.

Die direkten Wettbewerber im Vergleich

Da ITW ein Konglomerat ist, konkurriert es je nach Segment mit unterschiedlichen Schwergewichten:

Dover Corporation (Der engste Verwandte)

Dover ist ebenfalls ein hochgradig diversifizierter US-Industriekonzern.

Wettbewerbsfokus: Vor allem in den Bereichen Kennzeichnungslösungen und Pumpen/Spezialkomponenten.

Zum Vergleich: Während ITW eine extrem dezentrale Struktur hat, bei der die einzelnen Sparten sehr eigenständig agieren, ist Dover in den letzten Jahren stärker in Richtung Software und digitale Lösungen (IoT) gewandert. ITW bleibt stärker auf haptische, hochspezialisierte Komponenten fokussiert.

3M (Spezialchemie und Polymere)

Im Segment „Polymers & Fluids“ konkurriert ITW direkt mit 3M.

Wettbewerbsfokus: Klebstoffe, Beschichtungen und Dichtungsmittel für Industrie und Bau.

Zum Vergleich: 3M hat derzeit mit massiven Rechtsrisiken (PFAS) zu kämpfen, während ITW eine sehr saubere Bilanz aufweist. ITW konzentriert sich weniger auf Konsumgüter und mehr auf spezialisierte industrielle Nischenanwendungen.

Stanley Black & Decker (Bauprodukte)

Im Bereich Befestigungstechnik (Construction Products) ist Stanley der Hauptgegner.

Wettbewerbsfokus: Werkzeuge und Befestigungslösungen.

Zum Vergleich: ITW ist hier weniger im Baumarkt (Consumer) für Heimwerker präsent, sondern spezialisiert sich auf Schwerlastbefestigungen für den professionellen gewerblichen Bau.

Strategische Wettbewerbsvorteile

Dezentralisierung: ITW besteht aus hunderten von kleinen Geschäftseinheiten. Das macht sie agiler als monolithische Wettbewerber wie GE oder Honeywell.

Kundenorientierte Innovation: ITW meldet jedes Jahr tausende Patente an, aber fast nur „inkrementelle“ Verbesserungen, die direkt ein Problem eines Großkunden lösen (z. B. eine spezielle Schraube für einen Autohersteller).

Kapitaleffizienz: ITW weist eine sehr hohe Kapitalrendite (ROIC) auf. Sie kaufen Firmen nicht wegen des Umsatzwachstums, sondern nur, wenn sie das ITW-Effizienzmodell dort anwenden können.

Risiken im Wettbewerb

Zyklizität: Besonders das Automobilsegment (Automotive OEM) macht ITW anfällig für Konjunkturschwankungen. Wettbewerber, die stärker in stabilere Bereiche wie Healthcare oder Software diversifiziert sind (z. B. Danaher), sind in Krisenzeiten oft weniger volatil.

Elektromobilität: Da ITW viele Komponenten für Verbrennungsmotoren herstellt, müssen sie den technologischen Wandel schneller vollziehen als Wettbewerber, die weniger stark am Antriebsstrang hängen.

Zusammenfassung

Im Vergleich zu seinen Konkurrenten ist Illinois Tool Works die „Effizienzmaschine“ der Industrie. Während Unternehmen wie 3M durch Größe und Marke glänzen, punktet ITW durch extreme Profitabilität in kleinen Nischen. Der größte Wettbewerbsvorteil ist nicht ein spezifisches Produkt, sondern die Fähigkeit, Komplexität aus industriellen Prozessen zu eliminieren.

Chart: Ausbruch auf neues Allzeithoch!

Was soll man bei dieser Aktie und dem Chart-Bild groß analysieren!?! Das Unternehmen ist ein Veteran unter den US-Aktien, obgleich die Aktie hierzulande kaum bekannt ist. Nach einer Konsolidierung seit Frühjahr/Sommer 2023, die unmittelbar unter dem Allzeithoch stattfand, brach der Kurs nun dynamisch auf ein neues Allzeithoch aus. Damit gibt es keinerlei Widerstände oder Schieflagen mehr, die den Weg gen Norden verbauen könnten. Das bisherige Allzeithoch bei 279,13 US-Dollar fungiert als erster Support und potenzielle Pullback-Marke. Weiter unten, bei 214 Dollar, haben wir eine wichtige Unterstützung, die es zu verteidigen gilt. Sollte diese Marke jedoch unterschritten werden, ist der Bullenmarkt vorerst beendet. Hieran können sich etwaige Call-Positionen ausrichten.

Quelle: www.tradingview.com

Die Kennzahlen

Mit einer Netto-Marge von 19 Prozent ist das Unternehmen einer der Margen-Giganten. Den Gewinn je Aktie hat man seit 2015, von damals 5,13 US-Dollar, mehr als verdoppelt. Bis 2028 soll das Ergebnis auf über 12 Dollar je Anteilsschein ausgebaut werden. Auch der operative Cashflow entwickelt sich prächtig und soll bis 2028 auf 13,59 Dollar je Aktie verbessert werden. Mit einem bereinigten KGV von 28 liegt der Titel etwas über dem langfristigen Durchschnitt von 23.

Fazit

Fundamental und technisch ist diese Aktie einfach Spitzenklasse! Der frische Ausbruch auf ein neues Allzeithoch setzt neues Potenzial frei. Zudem gefällt uns an dieser Aktie, dass sie nicht so im öffentlichen Fokus steht, wie beispielsweise Apple, Amazon oder Meta. Das ist für uns Anleger erfahrungsgemäß ein großer Vorteil, weil das Management so ohne indirekte Fremdsteuerung in Ruhe arbeiten und entscheiden kann. Damit auch Sie an einer möglichen positiven Entwicklung der Aktie in der Zukunft partizipieren können, haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Illinois Tool Works

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 191,303 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 293,3 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 2,81. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PC8MUL.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 279 und 214 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Illinois Tool Works

Basiswert Illinois Tool Works WKN PC8MUL ISIN DE000PC8MUL1 Basispreis 191,303 USD K.O.-Schwelle 191,303 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,81 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.