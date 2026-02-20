Trotz Trump-Einladung keine US-Visen für Belarus

19. Feb (Reuters) - ⁠Trotz einer Einladung von US-Präsident Donald Trump hat eine belarussische Delegation nicht an einer Friedenskonferenz in Washington teilnehmen können, weil ihr die notwendigen US-Visen verweigert ‌wurden. Das teilte das Außenministerium in Minsk am Donnerstag mit. Außenminister Maxim Ryschenkow hätte an dem ⁠Gründungstreffen von ⁠Trumps "Rat des Friedens" (Board of Peace) teilnehmen sollen. "In dieser Situation stellt sich die berechtigte Frage, von welcher Art von Frieden wir sprechen, wenn die Organisatoren nicht einmal die grundlegenden Formalitäten für unsere ‌Teilnahme erledigen können?", hieß es in ‌einer Erklärung des Ministeriums. Die Einladung sei ursprünglich an Präsident Alexander Lukaschenko ergangen.

Belarus ist ein enger Verbündeter ⁠Russlands und wird wegen Menschenrechtsverletzungen seit langem mit westlichen ‌Sanktionen belegt. Die Strafmaßnahmen ⁠wurden verschärft, nachdem Machthaber Lukaschenko sein Staatsgebiet für die russische Invasion in der Ukraine 2022 zur Verfügung gestellt hatte. Trump hatte sich zuletzt ‌jedoch diplomatisch an ⁠Belarus angenähert und im Gegenzug ⁠für die Freilassung von politischen Gefangenen einige Sanktionen aufgehoben. Er bezeichnete den seit 1994 regierenden Lukaschenko als hoch angesehenen Staatschef. An dem Treffen des Gremiums, das Trump ursprünglich zur Lösung des Gaza-Krieges vorgeschlagen hatte, nahmen Vertreter aus 47 Staaten teil.

