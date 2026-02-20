Trump erwägt begrenzten Militärschlag gegen Iran

Washington, 20. Feb (Reuters) - ⁠Im Atomstreit mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump den Druck massiv erhöht und schließt einen begrenzten militärischen Schlag nicht aus. Während Teheran nach eigenen Angaben an einem diplomatischen Gegenvorschlag arbeitet, machte Trump am Freitag deutlich, dass er militärische Optionen prüfe. Auf die Frage von Journalisten im Weißen Haus, ob er einen begrenzten Angriff in Erwägung ziehe, um Teheran zu einem Abkommen zu ‌bewegen, sagte Trump: "Ich denke, ich kann sagen, dass ich das in Erwägung ziehe."

Die militärischen Planungen in Washington sind Insidern zufolge bereits weit fortgeschritten. Zwei US-Regierungsvertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters, die Optionen reichten von gezielten Tötungen einzelner Personen ⁠bis hin zu ⁠einem erzwungenen Regimewechsel in Teheran, sollte Trump den Befehl dazu geben. Der Präsident hatte dem Iran am Donnerstag eine Frist von zehn bis 15 Tagen gesetzt. Sollte bis dahin keine Einigung stehen, würden "wirklich schlimme Dinge passieren". Die USA haben ihre militärische Präsenz im Nahen Osten zuletzt deutlich verstärkt.

Ungeachtet der Drohungen zeigte sich der iranische Außenminister Abbas Araghtschi optimistisch. In einem Interview mit dem US-Sender MS NOW kündigte er an, in den kommenden zwei bis drei Tagen einen Entwurf für ‌einen Gegenvorschlag vorzulegen. Dieser könne dann von der iranischen Führung geprüft werden. ‌Weitere Gespräche mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner seien in etwa einer Woche möglich. Ein diplomatischer Durchbruch sei "in sehr kurzer Zeit" erreichbar. Ein militärisches Vorgehen würde die Bemühungen um ein Abkommen jedoch erschweren, warnte Araghtschi.

"KEINE AUSSETZUNG ANGEBOTEN"

Widersprüchliche Angaben gab es zu ⁠den Inhalten der bisherigen Gespräche in Genf. Araghtschi erklärte, die USA hätten keinen vollständigen Verzicht auf Uran-Anreicherung gefordert. "Wir haben keine Aussetzung ‌angeboten, und die US-Seite hat nicht nach null Anreicherung gefragt", ⁠sagte er. Es gehe vielmehr um vertrauensbildende Maßnahmen, um den friedlichen Charakter des Programms sicherzustellen. Das Weiße Haus widersprach dieser Darstellung umgehend. "Der Präsident hat klargemacht, dass der Iran keine Atomwaffen oder die Fähigkeit zu deren Bau haben darf und dass sie kein Uran anreichern dürfen", hieß es in einer Stellungnahme zu Araghtschis Äußerungen.

Ein ‌Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin forderte deutsche Staatsbürger "ausdrücklich" zur ⁠Ausreise aus dem Iran auf. Es bestünden nach wie ⁠vor kommerzielle Flüge aus dem Land heraus, auch die Ausreise auf dem Landweg sei möglich. Laut Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts (Elefand) befinde sich derzeit noch eine mittlere dreistellige Zahl Deutscher im Iran. Die deutsche Botschaft in Teheran sei nicht vollumfänglich besetzt und könne daher nur begrenzte konsularische Hilfe bieten. Das Auswärtige Amt beobachte die Lage vor Ort "sehr genau".

Der Iran warnte in einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einer Eskalation, kündigte aber im Fall eines Angriffs eine "entschlossene und verhältnismäßige" Reaktion an. Die Revolutionsgarden drohten mit Vergeltung gegen US-Stützpunkte in der Region. Das US-Militär ist unter anderem in Jordanien, Kuwait, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei präsent. Zudem könnte die Regierung in ⁠Teheran die Straße von Hormus blockieren, durch die ein Fünftel der weltweiten Öltransporte fließt. Die Kriegsgefahr trieb die Ölpreise bereits in die Höhe.

