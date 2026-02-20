Trump will nach Zollurteil Alternativen nutzen

dpa-AFX
Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump will nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs gegen die von ihm verhängten Zölle andere Wege gehen. Er werde Alternativen nutzen, mit denen er mehr Geld einnehmen werde, sagte Trump in Washington.

