Umfrage: Euro-Wirtschaft wächst - Industrie und Dienstleister legen zu

Berlin, 20. ⁠Feb (Reuters) - Das Wachstum der Wirtschaft in der Euro-Zone zieht überraschend deutlich an. Der Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleister kletterte im Februar zum Vormonat um 0,6 auf 51,9 Punkte, wie der ‌Finanzdienstleister S&P Global am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 4200 Unternehmen mitteilte. Fachleute hingegen hatten nur einen ⁠leichten ⁠Anstieg auf 51,5 Zähler erwartet. Das Barometer blieb damit über der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert. "Die Euro-Zone scheint auf einem relativ stabilen Fundament zu stehen", sagte Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial ‌Bank, der Sponsorin der Umfrage. "Sowohl Dienstleister ‌als auch Produzenten verzeichnen ein Auftragsplus, das in den nächsten Monaten zu einem anhaltenden Wachstum der Geschäftstätigkeit führen dürfte."

Der Einkaufsmanagerindex für ⁠die Industrie der Euro-Zone kletterte überraschend kräftig auf 50,8 Punkte, ‌nach 49,5 Zählern und schaffte ⁠wieder den Sprung über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. "Vielleicht ist es etwas verfrüht, aber dies könnte einen Wendepunkt für die Industrie markieren", sagte de la Rubia. "Alles ‌in allem scheint sich ⁠die Situation im Verarbeitenden Gewerbe ⁠zu stabilisieren, was 2026 zum Wachstum insgesamt beitragen könnte - anstatt die Wirtschaft zu belasten."

Das Barometer für die Dienstleister hingegen stieg nur leicht - und geringer als erwartet - um 0,2 auf 51,8 Punkte. Die Erholung im Service-Sektor setze sich moderat fort und stütze weiter das Eurozone-Wachstum, sagte der HCOB-Chefökonom. "Im Vergleich zum vierten Quartal hat der Aufschwung jedoch ⁠etwas an Schwung verloren."

